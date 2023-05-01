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Клуб споживачів

З 15 травня — дефіцит електрики: українцям пояснили, чому підвищення тарифів «на світло» неминуче

18:17 1 травня 2023
ЛЕП

До кінця травня тарифи на електроенергію зберігатимуться, але надалі планується їхнє підвищення.

Більш того, керівник сектору «Енергетика» Офісу ефективного еегулювання Олексій Оржель заявив, що невдовзі в Україні відчуватиметься дефіцит електроенергії. Наразі наша країна її експортує, але дефіцит може виникнути вже з 15 травня.

«У нас атомні блоки переводяться на перезавантаження палива, на ремонтні роботи. Так що влітку будемо з дефіцитом, з потенційним імпортом електроенергії. Як результат — електроенергія дорожчає. Всі ці негативні чинники впливають на те, що лишається останнє рішення — підняти тарифи для населення», — заявив він.

Нагадаємо, що голова Комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) Костянтин Ущаповський заявляв, що в уряді розглядають кілька варіантів встановлення нових тарифів, серед яких 2,40 грн та 2,80 грн за 1 кВт/год.

Фото Pixabay

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