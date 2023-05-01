З 15 травня — дефіцит електрики: українцям пояснили, чому підвищення тарифів «на світло» неминуче
До кінця травня тарифи на електроенергію зберігатимуться, але надалі планується їхнє підвищення.
Більш того, керівник сектору «Енергетика» Офісу ефективного еегулювання Олексій Оржель заявив, що невдовзі в Україні відчуватиметься дефіцит електроенергії. Наразі наша країна її експортує, але дефіцит може виникнути вже з 15 травня.
«У нас атомні блоки переводяться на перезавантаження палива, на ремонтні роботи. Так що влітку будемо з дефіцитом, з потенційним імпортом електроенергії. Як результат — електроенергія дорожчає. Всі ці негативні чинники впливають на те, що лишається останнє рішення — підняти тарифи для населення», — заявив він.
Нагадаємо, що голова Комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) Костянтин Ущаповський заявляв, що в уряді розглядають кілька варіантів встановлення нових тарифів, серед яких 2,40 грн та 2,80 грн за 1 кВт/год.
Фото Pixabay163
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