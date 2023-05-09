Дівам — приємні знайомства, Рибам — сюрприз, Терезам — обережність та ще раз обережність: гороскоп на 9 травня 2023 року

Початок поточного тижня, як стверджують астрологи, буде досить важким, а вівторок, 9 травня, називають одним із найскладніших днів місячного календаря, символ якого — павук, мережа. Зірки радять менше контактувати з людьми, які викликають негативні емоції. Особливо уважними треба бути чутливим та недовірливим людям — вони першими ризикують потрапити під удар «всесвітнього зла».

Овен

Можливі невеликі непорозуміння у сім'ї, суперечки, які засмутять вас. Найчутливіші Овни можуть серйозно переживати через якісь випадкові зауваження, необдуману критику. Намагайтеся цього дня не вести важливих розмов і не з'ясовувати стосунки: ви занадто багато чого розумієте неправильно, радить Ukr.Media.

У другій половині дня можуть надійти несподівані пропозиції щодо роботи чи іншої комерційної діяльності. Тут важливо не брати на себе надто великі зобов'язання, особливо якщо йдеться про спільний проект. Майте на увазі, що для досягнення потрібних результатів доведеться докласти багато зусиль, причому зробити це повинні ви.

Телець

Не найпростіший день. Життєвий потенціал знижений, вам набагато приємніше було б просто відпочити та побалакати, ніж займатися чимось корисним. Обставини цього не дозволяють: від вас можуть знадобитися дії, причому найрішучіші. Не виключено, що ваша допомога стане у нагоді близьким людям або старим друзям. Намагайтеся нікому не відмовляти.

У другій половині дня з'являться нові ідеї, реалізацією яких ви незабаром із задоволенням зможете зайнятися. Можливі зустрічі з людьми, які згодом стануть найнадійнішими союзниками.

Близнюки

Намагайтеся не ризикувати, особливо якщо справа стосується грошей, цінних речей, складної та дорогої техніки. Від великих покупок, насамперед незапланованих, краще утриматись. Перш ніж зробити якісь важливі кроки, порадьтеся з досвідченими друзями та родичами: ви отримаєте корисні підказки та рекомендації.

Доведеться докласти зусиль, щоб уникнути розбіжностей та конфліктів із коханою людиною, особливо у другій половині дня, коли емоційне тло буде напруженим. Будьте терплячі, всі проблеми незабаром вирішаться.

Рак

Порадують новини, отримані у першій половині дня. Можуть нагадати про себе старі знайомі, не виключено, що вас запросять у гості — і ви дуже добре проведете час, підбадьоритеся та отримаєте масу позитивних емоцій. У цей день не слід замикатися у собі. Поділіться своїми думками та переживаннями з близькими людьми, і ви відчуєте себе набагато краще.

Можуть турбувати фінансові питання. Очікувані грошові надходження затримуються, багато Раки відчувають, що опинилися на мілині. Доводиться відмовитися від запланованих розваг. Не варто засмучуватися з цього приводу, незабаром ви надолужите втрачене.

Лев

Прекрасний день для спілкування з людьми, які поділяють ваші інтереси. Буде можливість зайнятися якоюсь спільною справою або вирішити питання, які однаково важливі і для вас, і для ваших однодумців. Не виключені фінансові труднощі, але вони мають тимчасовий характер. Ви знаєте це, тому не засмучуєтеся.

Можна робити невеликі покупки, найкраще цей день підходить для того, щоб купувати незвичайні, оригінальні речі. Буде можливість зробити приємні сюрпризи близьким, порадувати кохану людину.

Діва

Важливий плідний день, протягом якого потрібно постаратися довести до кінця справи, розпочаті раніше, отримати остаточні відповіді на питання, що турбували вас останнім часом. Можуть запропонувати свою допомогу люди, які зробили вам багато корисного.

У другій половині дня можливі знайомства, зокрема дуже приємні. Чи отримають вони романтичне продовження, залежитиме лише від вашого бажання. Добре складаються поїздки, особливо якщо ви вирушаєте в дорогу не на самоті.

Терези

День вимагає обережності у справах та розбірливості у контактах. Оточуючі обіцяють вам занадто багато, ви не залишаєтеся у боргу, проте далеко не все буде виконано належним чином та вчасно. Небажано цього дня домовлятися про комерційну співпрацю.

Якщо ви обговорюєте з кимось фінансові питання, постарайтеся проговорити всі деталі та зафіксувати угоду на папері. Можливі приємні сюрпризи, зокрема романтичні. Не виключені знайомства, які започаткують зміни на краще в особистому житті.

Скорпіон

Вдалий день для поїздок, зміни обстановки, а також будь-яких незвичайних занять. Відмова від рутини надихає і бадьорить, дарує приплив сил і допомагає налаштуватися на переможний лад. У багатьох представників знаку виникають ідеї щодо роботи та розвитку кар'єри. Можна ухвалювати рішення, пов'язані з освітою, записуватися на курси, відвідувати семінари.

Для знайомств це не найкращий день: у вас можуть викликати симпатію навіть люди, які абсолютно цього не заслуговують. Намагайтеся не бути відвертими з тими, кого погано знаєте, а краще зовсім ні з ким не ділитеся своїми секретами.

Стрілець

Можливе надходження важливої інформації. Навряд чи вона стосуватиметься вас особисто, але на довгострокові плани та наміри, швидше за все, вплине. Можуть нагадати про себе люди, які вважають, що колись зробили вам важливі послуги, і тепер настав час отримати нагороду.

Не піддавайтеся на маніпуляції, твердо та спокійно відстоюйте власну позицію, і охочі зловживати вашою добротою підуть ні з чим. Вдалий день для невеликих покупок. Можна купувати якісь незвичайні, оригінальні речі: вони довго радуватимуть, шкодувати про витрачені гроші не доведеться.

Козеріг

Вдалий день для корисних справ, зокрема — фізичної праці, яка, напевно, не видасться виснажливою. Буде можливість оновити своє житло, придбати меблі чи побутову техніку на найвигідніших умовах. Добре приймати гостей, особливо у середині дня: у цей час вони приходитимуть з добрими новинами і не з порожніми руками.

Вирушаючи у поїздки, не шкодуйте часу на те, щоб перевірити, чи все ви взяли, чи підготувалися належним чином. Ризик щось забути дуже великий, та й неприємності через це не виключені.

Водолій

Напружений день. Щоб багато встигнути, потрібно правильно розподілити час, а вам це не завжди вдається — наприклад, дорога займає більше часу, ніж ви очікували, потрібна людина приходить на зустріч із запізненням тощо. День буде щердим на всілякі непорозуміння, спочатку вони дратуватимуть, а потім ви поставитеся до ситуації з гумором.

Вечір — вдалий час для непростої розмови з людиною, яка вам дорога. Відверто говоріть про свої наміри та бажання, тільки в цьому випадку вдасться відновити гармонійні та довірливі стосунки.

Риби

Вдалий день, щедрий на приємні сюрпризи. У всьому, за що ви беретеся, можна досягти успіху, потрібно лише виявити завзятість і довести справу до кінця. Імовірні зустрічі з людьми, у яких ви колись багато чого навчилися. Настав слушний момент для того, щоб подякувати за уроки і поділитися власним досвідом.

Можливі фінансові втрати, невигідні чи марні покупки. Проте всерйоз переживати через гроші не варто: скоро буде можливість непогано заробити.

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Фото Pixabay

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