«Історичний для мене момент»: Юлія Саніна про розмову з королем Чарльзом

9 травня на великій арені у Ліверпулі відбудеться перший пів фінал Євробачення-2023. Нагадаємо, Україну представить гурт TVORCHI. Однією з ведучих міжнародного конкурсу стала українка, фронтвумен групи The Hardkiss Юлія Саніна. Співачка прибула до Ліверпуля за дві неділі до конкурсу і вже встигла познайомитися з королем та королевою Великої Британії.

«Я думала, що підготовка до головному міжнародного музичного конкурсу відбуватиметься нервово і напружено, проте помилилась, — розповіла Юля на прямому включенні у «Сніданок з 1+1». — У Ліверпулі панує приємна дружня атмосфера, все проходить спокійно та без метушні.

Тиждень перед початком відбувалися різноманітні репетиції і прогони. Була і репетиція гранд фіналу, все відбувається заздалегідь, тому ми готові. Всі дуже здивовані моєю англійською вимовою, адже вона природно звучить. Я кілька місяців над цим працювала".

Ведуча Євробачення-2023 розповіла і про спілкування з королем Чарльзом. Як зазначила артистка, напередодні цієї зустрічі ніяких додаткових зустрічей, де розповідали б про протокольні правила, не відбувалось.

«Дуже приємні люди, — сказала Юля. — Король Чарльз запитав, як мені тут атмосфера? Я подякувала за відчуття, що це дійсно українське Євробачення, незважаючи на те, що воно проходить тут, в Ліверпулі. Вони дуже гостинно та з відкритими серцями до нас ставляться. Україна тут на першому місці. Ще я сказала йому величезне дякую від українців за підтримку, яку ми отримуємо від Великої Британії, від його родини, від нього самого. Ми навіть поговорили про побратимство бібліотек Одеси та Ліверпуля. Для мене це історичний момент. Я ніколи в житті не думала, що коли-небудь буду так стояти і розмовляти з королем».

В ексклюзивному інтерв’ю «ФАКТАМ» ведучий Тімур Мірошниченко розповів подробиці проведення Євробачення-2023.

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