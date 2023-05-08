Оригінальні костюми, збір для дітей України та символічний номер: чим дивують TVORCHI на «Євробаченні»

7 травня у Ліверпулі відбулася урочиста церемонія відкриття міжнародного пісенного конкурсу «Євробачення-2023», який проходить від імені України. Площа біля Сент-Джордж-Голл майоріла українськими прапорами, багато учасників підтримують нашу країну.

Ведучими церемонії були наш Тимур Мірошниченко та Сем Куек.

Бірюзовим хідником пройшлися учасники з 37 країн світу. Серед них і представники України — гурт TVORCHI. Хлопці з'явилися на публіці у чорно-червоних костюмах, на яких були написані імена передчасно народжених дітей під час війни. Такі образи були створені художницею Лесею Патокою.

«На костюмі написані імені дітей, які народилися під час війни і могли загинути. Вони вижили, тому що ми купили інкубатори інтенсивної терапії. Ми збираємо кошти, щоб врятувати їхні життя та серця», — пояснили свій задум музиканти.

Також вони привертають увагу до війни в Україні. В одному з інтерв’ю TVORCHI заявили, що для них на першому місці зараз — перемога у війни. Зі свого боку вони роблять усе можливе, щоб це сталося якнайшвидше.

«Ми не можемо не говорити про війну в контексті „Євробачення“, тому що це наше життя сьогодні», — кажуть хлопці.

Разом з тим, вони серйозно налаштовані на перемогу в «Євробаченні». І мають непогані шанси. Хлопці підготували символічний видовищний номер. Вони співають про те, як гартується сталь і наші серця. Фрагменти виступу можна побачити у відео звіті з перших репетицій. Кажуть, підготовка до конкурсу та участь українців у шоу вартує близько трьох мільйонів гривень.

Нагадаємо, перший фінал «Євробачення» відбудеться 9 травня, другий — 11, а фінальне шоу — 13 травня.

У заходах в рамках конкурсу беруть участь чимало українських артистів, серед яких Тіна Кароль, Марічка Яремчук, Aloysha та інші.

Раніше ведучий Тимур Мірошниченко в інтерв`ю «ФАКТАМ» розповів подробиці «Євробачення-2023».

Фото: instagram.com/tvorchi_official

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