«Зараз це велика проблема»: Тімур Мірошниченко про подробиці проведення Євробачення-2023

У 2023 році, завдяки перемозі гурту «Kalush Orchestra» з піснею Stefania, Євробачення мало б проходити в Україні. Але через повномасштабне військове вторгнення росії конкурс перенесли до Великої Британії, Ліверпулю. Перший півфінал відбудеться 9 травня, другий — 11, а грандіозний фінал Євробачення-2023 — 13 травня на сцені Ліверпуль-арени.

Офіційним коментатором Євробачення в Україні вже майже 20 років стає ведучий «Сніданку з 1+1» та проекту ЖВЛ (1+1 Україна) Тімур Мірошниченко. Тож Євробачення-2023 не виключення. Саме Тімур разом зі своєю ліверпульською колегою Сем Квек стануть ведучими прямої трансляції урочистої Церемонії відкриття Євробачення-2023 на офіційному ютуб-каналі пісенного конкурсу.

Відомо, що підготовка ведучих для конкурсу триває вже два місяці. Тімур Мірошниченко каже, що буде багато сюрпризів, які здивують глядачів.

- У мене кожного дня йде на листування з британцями щонайменше година, — розповів Тімур «ФАКТАМ». — Вони спілкуються виключно через електронну пошту, хоча ще є і телефонні розмови, і зустрічі в Zoom. Але ніяких месенджерів для спілкування як ми, вони не використовують. У мене не один напрямок роботи цього року, а з десяток, тому так багато часу це листування забирає.

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— Що найчастіше обговорюєте?

— Найдовші «зуми» у нас з приводу бірюзової доріжки — офіційного відкриття Євробачення, яке пройде 7 травня. Ми з моєю британською колегою Сем Квек обговорюємо кожного артиста, досконало вивчаємо їх біографії, їх забобони, якісь фішечки.

На конкурсі є свої заборони та правила, які обов’язково треба дотримуватись. Тож кожна репліка ведучого ретельно перевіряється великою кількістю людей аби не образити глядача.

— Відомо, що у Євробачення є свої цінності.

— Звичайно! Його дивиться весь світ. У кожного своя релігія, своє ставлення до тих чи інших гострих питань, тому важливо, щоб кожне слово ведучого було виважене. Хоча у мене на доріжці буде більше можливостей для імпровізації. Я не можу поки що розкривати всі подробиці, але буде в кожному ефірі епізод з моєю участю. Звісно, всі мої репліки теж ретельно прописуються і відточуються під стандарти Євробачення.

— Так само було і під час Євробачення, яке проходило у Києві?

— Пам'ятаю, під час підготовки Євробачення в Києві, ми з ведучими виходили на сцену, репетирували вже 23-й варіант сценарію і обов’язково хтось після цього підходив і казав: «Все круто, але ось це слово давайте краще замінимо, тому що воно може когось образити».

— І все ж таки, що буде відрізняти пісенний конкурс цього року?

- В сценарії Євробачення-2023 буде багато класичного британського гумору. Він дуже класний, але для українського глядача трохи специфічний, тому ми не все розуміємо. Британці з гумором ставляться до всіх ситуацій. З усього найсерйознішого намагаються зробити облегшену форму. Тому надважливі слова можна сказати простіше, а ефект від того буде ще більше.

— Навіть не питатиму за кого ви будете вболівати, а от хто вам здається найбільш цікавим серед учасників?

- Вболівати, звичайно, буду за Україну. А от слідкувати мені буде цікаво за Лорін (представниця Швеції — Авт.). Тому що переможці Євробачення нечасто повертаються на конкурс (Лорін здобула перемогу у 2012 році — Авт.). І далеко не завжди це успішно. Хоча зараз букмекери пророкують надзвичайно високий коефіцієнт її перемоги. Але у мене не має стовідсоткової впевненості, що саме Лорін стане переможницею. Вона звичайно, буде в топі, тому цікаво, як буде себе поводити, коли до неї прикута увага. Цікаво, як буде виглядати на сцені її номер. Тому що, зрозуміло, на Мелодіфестивален у Швеції виграла її пісня, харизма, але і враження від величезного екрану, розташованого між нею та сценою. І подейкують, що у Ліверпулі поки що не змогли установити цей екран. Тому що між виступами артистів є лише 50 секунд і вкластися неможливо. Тому зараз це велика проблема. А чи буде ця пісня і номер «грати» без цього екрану… Ось за цим буде цікаво спостерігати.

Раніше «ФАКТИ» писали, що Тімур Мірошниченко з дружиною розпочали оформлення документів на усиновлення дитини.

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