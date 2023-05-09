«А повністю відмовитись від російських пісень ніяк?»: Макс Барських виправдався за свій репертуар

Український співак Макс Барських, який з першого дня вторгнення рф засудив дії кремля, вирушив у благодійний тур Bestseller World Tour. Він виклав на своїй інстаграм-сторінці пояснювальний допис щодо змішаного репертуару шоу, в якому звучать російськомовні хіти артиста:

«Ця війна дуже вплинула на мене, мабуть, як і на кожного з вас. Вона принесла багато болю та страждань, але разом з тим зробила нас сильнішими. Своє нове шоу я присвятив розповіді звичайного хлопця з Херсону, у життя якого втрутилася війна. І поділив цю розповідь на три частини: „Минуле“, „Теперішнє“, „Майбутнє“. У першому блоці я співаю пісні, що зробили мене популярним, пісні, з якими в людей асоціюються найкращі спогади. Далі йде частина мого музичного щоденника війни, який я почав писати від початку війни. А в третьому блоці я знайомлю вас с абсолютно новими композиціями, які увійдуть до нового альбому трішки згодом».

Також Макс додав, що він вдячний кожному українцю, який знаходить в собі сили приходити на концерти й дарувати незабутні емоції, полякам — за неймовірну підтримку наших співвітчизників і внесок у нашу спільну перемогу.

«Кожен ваш квиток — це донат на ЗСУ. Разом до перемоги!» — зазначив артист.

Чимало шанувальників підтримали співака й подякували за підтримку країни. Проте знайшлись й ті, хто засудив його рішення.

«А повністю викинути москальські пісні з репертуару ніяк, Максе? Чи тоді люди не прийдуть на твої концерти?» — не приховували свого гніву інші користувачі соцмережі.

Нагадаємо, нещодавно Макс Барських підписав контракт з Warner Music Poland і випустив нову пісню.

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