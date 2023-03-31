Макс Барських підписав контракт з Warner Music Poland і випустив нову пісню

Популярний український співак Макс Барських, який відмовився виступати в Азербайджані, підписав контракт з Warner Music Poland і на всесвітньовідомому лейблі випустив першу англомовну пісню з нового альбому — 5 Missing Calls.

Першими нові треки музиканта почують відвідувачі концертів міжнародного туру Bestseller World Tour, в рамках якого й відбудеться презентація.

«За останній рік Польща стала другою домівкою майже для кожного українця, який зміг знайти не лише прихисток та безпеку в цій країні, а й перспективи для персонального та культурного розвитку. І я радий, що моя нова музика буде з’являтися на лейблі зі світовим ім’ям. Щиро вдячний за довіру», — прокоментував Макс Барських.

Прем"єра нового треку й mood-відео відбулася на YouTube-каналі Барських та присвячена аб"юзивним стосункам, які артист мав у минулому.

«У пісні 5 Missing Calls я веду діалог зі своїм уявним другом про наболіле. В житті майже кожного з нас трапляються аб’юзивні відносини. І, як правило, їх дуже важко розірвати за власною ініціативою. Саме в такі моменти важливо чути голос друга. У мене дуже теплі стосунки з моїми слухачами, вони для мене друзі, а я для них. Ми завжди можемо і маємо допомагати один одному», — поділився Макс.

Раніше він довів до сліз публіку в Казахстані виконанням пісні «Хай буде весна».

Нагадаємо, Макс Барських після російського вторгнення зайняв чітку патріотичну позицію, заборонив використання своєї музики в росії. Артист бере участь в благодійних концертах в підтримку України. Своїй країні і її мужнім людям він присвятив щемливу пісню «Україна».

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