«Будь-яка країна, яка дозволяє агресію проти іншої — не місце для моїх концертів»: Макс Барських скасував виступи в Азербайджані

Популярний артист Макс Барських, який випустив нову патріотичну пісню «Україна», повідомив про відміну свого концерту в Азербайджані, запланованого на 10 грудня цього року. Причиною такого рішення співак назвав збройну агресію проти Вірменії.

Барських категорично заявив, що його музика не звучатиме у країні, яка застосовує зброю проти сусідів. Про це Макс повідомив Інстаграм.

«Ми вирішили скасувати концерт в Азербайджані. Будь-яка країна, яка дозволяє собі агресію проти іншої — не місце для моїх концертів», — написав Барських.

Нагадаємо, з початком російського вторгнення в Україну Макс Барських заявив про свою патріотичну позицію. Артистам звернувся до своїх шанувальників в Росії, скасував там всі свої концерти і заборонив використовувати свою музику на території Росії, відмовившись від кривавих рублів.

Фото instagram.com/max_barskih

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