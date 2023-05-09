ЗСУ накрили HIMARS'ами розташування «вагнерівців»: пригожин заявив про загибель українських полонених

Фінансист групи «Вагнер» євгеній пригожин, який нещодавно погрожував військовому керівництву росії піти з позицій у Бахмуті і вимагав поставок боєприпасів, заявив про удар ЗСУ по місцю, де нібито утримувалися українські полонені.

На аудіозаписі, який виклали у мережу, пригожин стверджує, що після того, як «вагнерівці» відмовилися брати в полон українських бійців, у них залишалася певна кількість полонених на обмін. Він заявив, що нібито по місцю, де їх утримували, прилетіли HIMАRS, і пообіцяв пізніше озвучити більш точну інформацію щодо загиблих.

У той же час засновник інтернет-ресурсу Gulagu.net Володимир Осєчкін озвучив дещо іншу версію: «По штабу, рембазі та СБ ПВК „Вагнер“ завдано ударів HIMАRS. Джерело в оточенні пригожина повідомило про загибель цілої низки співробітників „особливого відділу“ та служби безпеки ПВК. Джерело повідомляє, що співробітники „особливого відділу“ і бійці одного з ШО ПВК „Вагнер“, які залишилися в живих, за особистою вказівкою євгенія пригожина на місце нанесення ударів звозять тіла вбитих бійців ЗСУ, щоб інсценувати загибель українських солдатів нібито в полоні… Джерело повідомило, що від ударів HIMERS загинуло понад 50 росіян, яких СБ ПВК „Вагнер“ незаконно утримувала у підвалах та катувала за відмову воювати проти України».

Нагадаємо, що нещодавно до ПВК приєднався колишній заступник міністра оборони росії Михайло Мізінцев, якого називають «Маріупольським м'ясником».

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