«Ще кров свіжа»: пригожин на тлі трупів «вагнерівців» обматерив шойгу та істерично поскаржився на нестачу боєприпасів (відео 18+)

Фінансист групи «Вагнер» євгеній пригожин у черговий раз поскаржився на брак боєприпасів у найманців і не вибираючи виразів звернувся до російського військового керівництва — міністра оборони сергія шойгу і начальника генерального штабу зс рф Валерія Герасимова.

Звернення він записав на тлі трупів ліквідованих ЗСУ «вагнерівців», заявляючи, що у ПВК нестача боєприпасів становить 70 відсотків: «шойгу! гєрасимів! Де, с. ка, боєприпаси?»

Пригожин заявив, що військове керівництво «жирує в кабінетах», а «добровольці» помирають без боєприпасів. Мовляв, інакше вбитих було б менше.

Автори тг-каналу «Збройні Сили України. Війна з окупантами», зазначивши, що пригожин знову відкрито дискредитує міноборони росії та генштаб, припустили, що це може бути зроблено, оскільки фінансист ПВК розуміє — далі Бахмута його «Вагнер» не зможе в перспективі просунутися. Втрати найманців величезні, а обіцянку ще торік «взяти Бахмут» не виконано. Тож це відео може бути виправданням — мовляв, на програші далася взнаки відсутність боєприпасів.

Тим часом стало відомо, що генерал-полковник Михайло Мізінцев, якого називають «м'ясником Маріуполя», став заступником командира групи «Вагнер». Кілька днів тому його було звільнено з посади заступника міністра оборони росії з матеріально-технічного забезпечення.

Нагадаємо, що у нещодавній бесіді з російським «військором» пригожин заявив, що український контрнаступ може стати «трагедією для росії». А у квітні цього року він закликав російське керівництво припинити бойові дії та «намертво закогтитися» на вже захоплених українських територіях.

Фото — скріншот

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