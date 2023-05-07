Колишній заступник міністра оборони росії Михайло Мізинцев, якого на прикінці квітня було звільнено з посади, ймовірно, приєднався до ватажка «Вагнера» євгена пригожина. Російські військові блогери в один голос повідомляють, що він призначений заступником командира найманців.

Військовий блогер з рф Олександр Симонов опублікував у Telegram відео, на яких колишній високопоставлений військовий, який впав у немилість в оборонних колах москви, вже одягнений у форму «Вагнера».

Михайло Мізинцев відповідав, серед іншого, за облогу Маріуполя незабаром після початку війни в Україні. На нього покладають відповідальність за важкі атаки на місто, що призвели до тисяч смертей і масових руйнувань. Через жорстокі дії його назвали «Маріупольським м'ясником». ЄС вніс російського генерал-полковника до санкційного списку.

У вересні минулого року його призначили одним з дванадцяти заступників міністра оборони росії сергія шойгу. На думку військових блогерів, внутрішні суперечки в російському військовому керівництві, ймовірно, стали причиною його звільнення кілька днів тому.

Останнім часом Мізинцев відповідав за логістику. Пресслужба пригожина вже висловлювала інтерес до генерал-полковника наприкінці квітня. Ймовірне призначення вписується в критичне ставлення євгена пригожина до російського військового керівництва. 5 травня ватажок бойовиків пригрозив вивести свої війська з Бахмута. Причиною він назвав нестачу боєприпасів. Американський Інститут вивчення війни підозрює, що «Вагнер» також залучив ексвіцеміністра, щоб мати доступ до постачання зброї.

«Можливо, пригожин призначив Мізинцева заступником „Вагнера“, щоб використати його зв'язки в апараті матеріально-технічного забезпечення російської армії», — йдеться в щоденній оцінці американського інституту.

На відео пригожин голосно критикує міністра оборони сергія шойгу і начальника генерального штабу валерія герасимова. «Ви, падлюки, сидите в дорогих клубах, ваші діти насолоджуються життям. Тепер ви думаєте, що маєте владу і над їхнім життям», — вилаявся очільник вагнерівців.

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