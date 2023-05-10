Сьогодні друга середа травня — день несподіваних подій та приємних емоційних переживань, вважають астрологи.

У цей день слід частіше згладжувати гострі кути і намагатися не доводити справи до серйозніших конфліктів. Також 10 травня цілком можна покладатися на свою інтуїцію: будь-які ідеї, навіть дивні та незвичайні, можуть принести успіх, пише Ukr.Media.



Овен

Вдалий день для врегулювання конфліктів, вирішення серйозних питань. Ви правильно оцінюєте свої сили та можливості, та й від оточення не чекаєте занадто багато чого, саме тому розчарування малоймовірні. Можуть нагадати про себе якісь давні проблеми, і зараз ви зможете нарешті знайти їх вирішення, інформує

Сприятливий день для поїздок, зокрема незапланованих. У дорозі на багатьох Овнів чекають цікаві знайомства та інші приємні сюрпризи. Добре проходять романтичні побачення.

Телець

Перша половина дня — час роздумів про минуле, підбиття підсумків. Ви визнаєте свої помилки, знаходите спосіб їх виправити; після цього можна буде взятися за якусь абсолютно нову справу і досягти успіху в ній. Можливі невеликі фінансові втрати, невдалі покупки. Не варто давати гроші в борг.

Друга половина дня минає спокійно і приємно, нескінченно тішачи вас спілкуванням із людьми, які вам дорогі. Можна планувати на цей час важливі зустрічі, ділові переговори — вдасться домовитися про спільну діяльність.

Близнюки

Цікавий день, події якого вас напевно порадують. Усе складається не так просто, як вам, можливо, хотілося б, але ви все ж таки доб'єтеся свого, а заодно багато чому навчитеся і зав'яжете корисні знайомства. День підходить для початку довгої подорожі, поїздки обіцяють бути приємними.

Можливі вдалі покупки, грошима ви розпоряджаєтеся правильно, і шкодувати про витрати не доведеться. У другій половині дня друзям або родичам може знадобитися ваша допомога; за можливості, не відмовляйте в ній.

Рак

Не сидіть склавши руки: ледарство і неробство сьогодні тільки псують вам настрій. А ось якщо вдасться знайти цікаву справу і приділити їй достатньо часу, ви не тільки отримаєте позитивні емоції, а й досягнете помітних фінансових успіхів. Варто обговорити свої ідеї з однодумцями, ви матимете не тільки емоційну підтримку і хороші поради, а й реальну допомогу.

Змінюється ставлення до багатьох подій недавнього минулого. Те, що ви зовсім недавно вважали проблемами, перетворюється на корисні уроки, завдяки яким ви зможете уникнути помилок у майбутньому.

Лев

Дуже сприятливий день для роботи й комерційної діяльності, імовірний значний прогрес у справах. Добре проходять зустрічі з потенційними партнерами і клієнтами, ви справляєте сприятливе враження. При цьому важливо не змішувати ділові й особисті стосунки. Своєю чарівністю користуйтеся обережно, не допускайте навіть натяку на флірт, якщо маєте справу з представниками протилежної статі.

Слушний день для того, щоб допомогти людям, які опинилися в складній ситуації, або взяти участь у якійсь благодійній акції — це багато чого вас навчить, а також піде на користь вашій репутації.

Діва

День може скластися досить невдало, насамперед для тих, хто звик загрібати жар чужими руками й докладати мінімум зусиль для отримання бажаного. Яку б мету ви не ставили перед собою, для її досягнення доведеться попрацювати, і що раніше ви візьметеся за справу, то вищі шанси на успіх.

Нелегко протистояти примхам і спокусам, а також давати відсіч людям, які намагаються так чи інакше вплинути на вас. Ви впораєтеся з усіма труднощами, але до кінця дня відчуватимете, що дуже втомилися, майже вибилися з сил.

Терези

Суперечливий, неоднозначний день, який, проте, може скластися вдало, якщо ви твердо стоятимете на ногах і віддасте перевагу не порожнім мріям і фантазіям, а практичним міркуванням і реальним діям. Можливе отримання неприємних звісток, інформації, яка змусить похвилюватися і змінити плани. Однак варто мати на увазі, що всі проблеми, які приносить цей день, вирішуються значно простіше, ніж здається на перший погляд.

Можливі вдалі збіги, несподівані фінансові успіхи, вигідні угоди. Якщо ви займаєтеся якоюсь комерційною діяльністю, стежте за тим, щоб вона була юридично бездоганною.

Скорпіон

День складеться вдало, якщо ви зосередитеся на хорошому і не станете переживати через дрібні втрати, уникнути яких, на жаль, навряд чи вдасться. Ваш емоційний стан багато в чому залежить від того, з ким ви спілкуєтеся. Тримайтеся трохи далі від людей, які не тільки самі схильні до песимізму, а й іншим нав'язують подібну точку зору.

Можливі несподівані грошові надходження, цінні подарунки. Можна робити покупки, зокрема незаплановані. День чудово підходить для придбання великої побутової техніки.

Стрілець

Цього прекрасного дня у вас буде можливість зробити багато корисного і для себе, і для оточення. Не бійтеся складних завдань — ви впораєтеся з ними відмінно, швидко досягнете потрібного результату. Гострим буде комерційне чуття Стрільців, представники знака укладуть вдалі угоди, вигідно вкладуть гроші (як свої, так і чужі).

День підходить для початку будь-яких стосунків — і ділових, і дружніх, і романтичних. Ви чудово розбираєтеся в людях, довіряєте тільки тим, хто на це заслуговує. Підказки інтуїції будуть безпомилковими і своєчасними.

Козоріг

Сьогодні вам багато що під силу, і цим варто скористатися, щоб домогтися якихось важливих цілей. Можливі незаплановані поїздки і зустрічі, ймовірне спілкування з людьми, від яких ви давно не отримували жодних звісток. З'явиться шанс відновити якісь романтичні стосунки; якщо ви вирішите ним скористатися, будьте готові до того, що старі проблеми незабаром повернуться.

Сприятливий день для комерційної діяльності, укладення угод, початку співпраці. Імовірні значні грошові надходження, та й цінні подарунки не виключені.

Водолій

Не поспішайте і не беріться за все підряд. Цього дня можна досягти успіху, але тільки в тому разі, якщо ви займатиметеся тим, що вам дійсно цікаве. Інші справи краще відкласти або доручити комусь. Можуть непросто складатися стосунки з жінками, не виключено, що вам нагадають про якісь старі образи і проблеми. Покажіть, що ставитеся до ситуації серйозно, не намагайтеся розрядити обстановку жартами.

Імовірні великі витрати, зокрема незаплановані. Ви розлучаєтеся з грошима начебто проти своєї волі, але насправді витрачаєте їх на те, про що давно потай мріяли.

Риби

Напружений день. Позначатиметься вплив негативних тенденцій, і саме він стане причиною численних дрібних проблем на початку дня. Однак пізніше ви зрозумієте, як слід діяти, щоб використати ситуацію, що склалася, у своїх інтересах.

У деяких випадках саме важкі моменти, конфліктні ситуації змусять Риб змінити поведінку і домогтися відмінних результатів. Можливі невеликі фінансові втрати, незаплановані витрати. Але й грошові надходження не виключені, тож серйозних причин для скарг у вас не буде.

Водночас варто пам'ятати, що за Східним календарем, середа, 10 травня — це день Романтичного (Неземного) Дракона.

На Сході вважають, що Неземний Дракон — непересічна особистість. Його працелюбність є загальновідомою, до нього всі звертаються по допомогу. Дракон з радістю всім допомагає, але тільки доти, доки не зрозуміє, що його використовують.

«Старайтеся на роботі сьогодні не починати справу, в якій беруть участь люди, надійність котрих не є вам доведеною. Інакше цілком можливо, що доведеться вам працювати за всіх. Відкладіть покупку, яку ви довго планували. Цей день не є для неї сприятливим, почекайте добу-дві», — радять мудрі китайці.

Також сьогодні варто бути поблажливим до своєї половинки.

«Всі люди різні, якщо ваш партнер не вміє щось робити, то це всього лише через те, що не було кому навчити. Візьміть на себе роль наставника і будете приємно здивовані від нових відчуттів», — радять знавці.

Про те, що чекає на різні знаки зодіаку на цьому тижні у фінансовому плані, читайте на сайті «ФАКТІВ».

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