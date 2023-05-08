Другий понеділок травня — день можливостей та кар'єрного росту для деяких знаків Зодіаку, вважають астрологи.

Сьогодні добре займатися благодійністю, допомагати нужденним, близьким та знайомим. Адже матеріальні кошти, вкладені у цей день, принесуть добрі відсотки, а всі старання будуть щедро винагороджені Всесвітом, пише Ukr.Media.

Овен

На вас чекає непростий день. Справ дуже багато, доводиться перемикатися з однієї на іншу, не вдається зосередитися. Але ви не здаєтеся, намагаєтеся домогтися свого, як би не складалися обставини, і правильно робите — до кінця дня зірки змінять гнів на милість, і життя налагодиться. Можна робити покупки, але купувати слід те, що вам дійсно потрібне. Не слід використовувати шопінг як спосіб підняти настрій. Рекомендується обмежити контакти: спілкуйтеся тільки з тими, хто вам симпатичний і приємний.

Телець

У першій половині дня вам пощастить не в усьому, але, на щастя, вплив несприятливих тенденцій триватиме недовго. Далі все складатиметься набагато краще, тому вранці просто не падайте духом, не квапте події і намагайтеся не робити необачних вчинків. Навряд чи вам вдасться здійснити всі плани, які ви будували раніше, і в цьому немає вашої провини — просто обставини складаються не на вашу користь. Тож ставтеся до невдач філософськи і продовжуйте робити те, що вважаєте за потрібне.

Близнюки

На вас чекає дуже вдалий день, який можна використовувати практично в будь-яких цілях — наприклад, для вирішення особистих проблем чи професійних завдань, зустрічей із цікавими людьми та творчих пошуків. Можна вкладати гроші в бізнес, інвестиції, напевно, принесуть прибуток. День підходить для спілкування, ви здатні домовитися навіть із найскладнішою, непередбачуваною та примхливою людиною. Буде можливість покласти край розбіжностям, знайти компроміси та забути про суперечки з людьми, які вам дорогі.

Рак

День мине дуже спокійно, якщо ви не налаштуєтеся на рішучий лад і не проявите ініціативу. Ви сповнені сил і енергії, здатні досягти успіху в будь-якій справі, знайти рішення найскладніших питань. Єдине, що може завадити вам домогтися повного й абсолютного успіху — ця ваша лінь. Ось із нею-то і потрібно боротися насамперед. Увечері можливе отримання несподіваних звісток, не виключені приємні сюрпризи, подарунки. Чудовий день для романтичного знайомства: велика ймовірність, що воно покладе початок серйозним стосункам.

Лев

Вам буде досить важко впоратися з усіма проблемами цього дня. По-перше, їх багато; по-друге, вони всюди. Утім, вас цим не злякаєш — у середині дня ви зрозумієте, що треба щось змінювати радикально, вживати рішучих заходів, і після цього справи потроху підуть на лад. Особливої обережності й обачності вимагає спілкування з близькими. Слідкуйте за тим, що говорите, утримуйтеся від різких і образливих висловлювань. Шанс уникнути сварок є, але доведеться докласти зусиль. Увечері може з'явитися відчуття втоми, спустошеності, не виключені проблеми зі сном.

Діва

Буде непросто. Можуть виникати серйозні розбіжності з друзями та родичами, ви не виявляєте тієї гнучкості, на яку чекають від вас оточуючі. До того ж доводиться вирішувати чужі проблеми, вирішувати конфлікти, які виникли не з вашої вини. Чим більше ви намагаєтеся змінити ситуацію на краще, тим більше труднощів виникає. Можливі фінансові втрати, бажано скоротити витрати. Слідкуйте за грошима та дорогими речами — великий ризик втратити щось цінне. Небажаними є довгі поїздки на автомобілі.

Терези

Нагромадилося багато дрібних проблем, кожна з яких потребує уваги. Але найнеприємніше полягає зовсім не в цьому. Набагато гірше те, що сьогодні ви більше, ніж будь-коли, схильні до впливу емоцій, і навіть не чините опору, коли вони беруть над вами гору. А здоровий глузд вам не завадив би. Велика ймовірність нездужань, бажано берегти себе. Це невідповідний день для експериментів, перевірки організму на міцність, різноманітних надмірностей. А ось оздоровчі та профілактичні заходи цілком доречні.

Скорпіон

День складається дуже вдало. Скористайтеся сприятливим моментом, щоб реалізувати плани, які довго будували, навіть не сподіваючись колись втілити в життя. Ділові зустрічі проходять чудово, та й романтичні побачення нітрохи не гірші. Ви можете відкрити нову сторінку свого життя — якщо, звісно, у вас є таке бажання. А ще сьогодні можна зізнаватися у своїх почуттях, проявляти ініціативу в спілкуванні з представниками протилежної статі, переїжджати, починати будівництво або ремонт.

Стрілець

Перші перемоги ви здобудете вже на початку дня. Важливо не зупинитися на досягнутому — ви обрали правильний напрямок, так продовжуйте рух, відкинувши сумніви і не відволікаючись на дрібниці та дурниці. Працьовитість, непідробний інтерес до справи та дисциплінованість дають вам величезну перевагу над суперниками. Зірки підтримують вас у всіх починаннях. Стрільці, які цього дня вирішать проявити ініціативу в особистих стосунках, не пошкодують. Можливе несподіване зізнання, не виключена й шлюбна пропозиція.

Козоріг

Ви проведете день досить спокійно — і не тільки тому, що самі намагатиметеся уникати хвилювань і тривог, а й тому, що особливих приводів для переживань не буде. Добре займатися справами, що вимагають зосередженості, акуратності, підвищеної уваги до деталей. Ви в злагоді із собою, керуєтеся насамперед здоровим глуздом, а не емоціями, і тому не робите помилок. Небажано братися за щось абсолютно нове, краще займайтеся тим, що добре вмієте.

Водолій

Вдалий день — емоційний підйом, бадьорість духу та відмінне самопочуття вам забезпечені. Добре проходять важливі зустрічі, можна успішно вирішити складні питання, досягти компромісу з тими, чия думка для вас важлива. Не виключені несподівані зустрічі з людьми, за якими ви останнім часом нудьгували. Імовірні грошові надходження, фінансова картина загалом сприятлива. Цей день підходить для сімейних заходів, спілкування із родичами, організації урочистостей. Можна купувати екстравагантне вбрання, незвичайні ювелірні прикраси, біжутерію.

Риби

Немає можливості взятися за щось нове, а продовжувати старе не хочеться — це псує настрій багатьом Рибам. До того ж, представники знаку змушені мати справу з тими, хто їм несимпатичний, що теж не сприяє душевній рівновазі. Можливі дрібні непорозуміння, розбіжності з друзями та однодумцями. Вдома справи йдуть більш благополучно, але ви не хочете визнати цього і шукаєте труднощі там, де їх немає. Багато Риб схильні до необачних вчинків, поспішних рішень, про які пізніше пошкодують.

Крім приведеного вище гороскопу знавці Східної астрології, певно, пам'ятають, що 8 травня — день Радісного (Вогняного) Тигреняти.

Веселий (Вогняний) Тигр — природжений лідер. Він не може терпіти, коли ним командують, бо сам любить давати команди іншим.

«Якщо сьогодні буде спокуса „прохалявити“ і влаштувати собі відпочинок, опирайтеся їй. Набагато краще буде, якщо ви влаштуєте собі напружений день і звалите на себе купу роботи — всю її вдасться виконати якнайкраще. Також непогано, якщо ви не будете сьогодні скупитися. Щедрість щодо до інших буде дуже важливою — адже все, що ви віддасте сьогодні, повернеться до вас сторицею», — радять знавці Східної астрології.

Нагадаємо також, що відома австралійська астрологиня Анжела Перл розповіла, у кого зі знаків зодіаку є гарні шанси розбагатіти у травні.

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