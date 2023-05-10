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Гроші

Частині пенсіонерів заборгували 43 млрд грн: кого залишать без доплат найближчим часом

11:15 10 травня 2023
пенсіонер

Попри те, що держава планує збільшити цього року видатки на пенсійні виплати, перед частиною українських пенсіонерів утворилась заборгованість у 43 млрд грн.

Йдеться про доплати пенсіонерам, які проживають на території, яка входила до зони забруднення через аварію на Чорнобильській АЕС.

Про це в етері «Українського радіо».розповіла міністерка соціальної політики України Оксана Жолнович.

Чиновниця зазначила, що це борги з доплат пенсіонерам, які проживають на територіях, що колись були заражені в результаті Чорнобильської катастрофи.

«Це величезна сума, яка порівнювана з річним обсягом допомоги для всіх внутрішньо переміщених осіб в Україні», — розповіла посадовиця.

За її словами, наразі держава не може здійснювати такі доплати, тому потрібно передивлятися, узагальнювати й виділяти більш пріоритетні напрями підтримки.

«Потрібно розуміти, що великі доплати або достатньо великі доплати сьогодні Україна не має можливості здійснювати з огляду і на військову, і на економічну ситуацію», — наголосила Жолнович.

Тобто, вказані категорії пенсіонерів поки що залишаться без доплат.

Нагадаємо, один з державних банків почав виплачувати пенсіонерам по 20 тисяч грн до пенсії.

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