Підвищення пенсій у 2023 році: стало відомо про ріст видатків ПФУ на виплати більше ніж на 20%

У 2023 році видатки на пенсійні виплати зростуть на 20,7%. Така цифра закладена у проєкт постанови Кабміну про затвердження бюджету Пенсійного фонду України на поточний рік. До речі, вже цього року в Україні збираються запровадити накопичувальну пенсійну систему.



Проєкт постанови про затвердження бюджету ПФУ для обговорення розміщений для обговорення на сайті Федерації профспілок (ФПУ). Про це повідомляє РБК-Україна.



В проєкті постанови йдеться, що доходи Пенсійного фонду становитимуть 768,9 млрд гривень, що на 23,9% більше в порівнянні з 2022 роком (620,4 млрд гривень).

На пенсійні виплати цього року спрямують 692,8 млрд гривень, що на 20,7% більше, ніж у 2022 році (574,2 млрд гривень).

За рахунок власних надходжень фонду на пенсії піде 461,5 млрд гривень, за рахунок держбюджету — 231,3 млрд гривень.

Крім того, на виплату пільг і житлових субсидій громадянам на оплату житлово-комунальних послуг, спрямовують 37,9 млрд гривень.

Водночас бюджет Пенсійного фонду України за 2022 рік був на 108,6 млрд гривень (на 19,1%) більше у порівнянні з 2021 роком (520,9 млрд гривень). З усіх джерел фінансування до бюджету ПФУ-2022 надійшло 620,4 млрд гривень.

«ФАКТИ» писали про те, хто з пенсіонерів може розраховувати на підвищення виплат у травні.

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