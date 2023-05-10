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Гроші

Російському пальному перекрили обхідні шляхи на ринок України

15:10 10 травня 2023
На АЗС

Кабінет Міністрів заборонив імпорт автомобільного пального невизначеного походження — відповідне рішення було проголосоване на засіданні 9 травня. Про це повідомив заступник міністра енергетики Микола Колісник.

«Попри чисельні санкції, заборони та ембарго паливо російського походження, нафта, нафтопродукти потрапляли в країни ЄС, Туреччину інші країни, а звідти і на наш ринок як ресурс невизначеного походження», — зазначив посадовець у Facebook.

Оскільки, за даними учасників ринку, такий ресурс реалізується з дисконтом, це робить економічно невигідним альтернативні маршрути постачання палива походження non russian, які ринок активно вибудовував, долаючи минулорічний дефіцит.

Тож заборона ввезення стосуватиметься таких видів товарів:

  • нафта й нафтопродукти, одержані з бітумінозних порід (мінералів), сирі;
  • нафта і нафтопродукти, одержані з бітумінозних порід (мінералів), крім сирих;
  • продукти, з вмістом 70 мас.% нафти чи нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних порід (мінералів);
  • відпрацьовані нафтопродукти;
  • гази, нафтові й інші вуглеводні в газоподібному стані;
  • альтернативне паливо;
  • біодизель та його суміші, що не містять або містять менш як 70 мас.% нафти або нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних порід.

Нагадаємо, на початку березня на ринку автопалива в Україні було помічено тренд на зниження цін.

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