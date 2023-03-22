Вартість бензину в Україні впала і ще знизиться: експерт назвав причину

В Україні, де нещодавно Верховна Рада України частково повернула акцизи на пальне, за останні декілька місяців паливо подешевшало на 4−5 грн. Станом на 22 березня вартість літра А-95 на українських АЗС — 47,29 грн у середньому, дизпалива — 48,08 грн. В останній тиждень падіння цін зупинилося, але фахівці паливного ринку прогнозують, що найближчими тижнями від нинішньої вартості можуть відмінусуватися ще 1−2 грн, пише Факти ICTV.

За словами, керівника Консалтингової групи А-95 Сергія Куюна, на світовому ринку вдвічі подешевшала нафта — зараз ціна становить $ 70 за барель, а рік тому, у березні, фіксували рекордні показники — $ 140. Причина зниження ціни — ембарго на російську нафту. Санкції змушують росіян шукати нові маршрути постачання своїх нафтопродуктів, вони далекі й затратні. Аби хоч хтось купував їхню нафту, рф змушена робити великі знижки. Ще й доплачувати за транспортування, щоб пальне поїхало на інший край світу, каже Куюн.

«Ми бачимо чергову руйнацію міфу, що без російської нафти все зупиниться, буде зростання цін, дефіцит. Навпаки, ми маємо сьогодні рекордні запаси пального в Європі та в Україні — тож це все тисне на ціни, вони знижуються. І ми бачимо, що в нас є додатковий потенціал для зниження цін на бензин і на дизельне пальне — 1−2 грн протягом наступних тижнів, можливо, 10 днів, це станеться», — прогнозує керівник Консалтингової групи А-95.

Експерт наголошує, що зараз в Україні вдосталь усіх видів пального. Його так багато, що вже немає де зберігати — нафтобази трейдери не використовують із безпекових міркувань, пальним вщерть залито всі заправні станції, стоять повні бензовози, цистерни. Зараз розпочалася посівна, пік споживання пального, але Україна до цього готова. І дефіциту, як торік, точно не буде. Що ж буде з цінами далі, чи дешевшатиме нафта на світовому ринку, точно спрогнозувати важко. Поки що антиросійські санкції діють, і діють ефективно.

«В Росії накопичується нафта, вони не можуть її продати, залиті всі танкери, які на воді можуть перебувати, вони заповнили всі можливі резервуари. І невідомо, як усе далі буде розвиватися. Можливо, їм доведеться скорочувати нафтопереробку, відповідно, доведеться скорочувати нафтовидобуток. Тому наразі спостерігаємо за цим всім», — каже Куюн.

Автомобільний газ теж подешевшав — від початку року на 7 грн у середньому, зараз ціна стабілізувалася на рівні приблизно 22 грн. Але причина цього дуже неоднозначна, наголошує експерт. Зараз багато підозрілого скрапленого газу завозять в Україну з країн Балтії — з Латвії, Литви, а також із Польщі. І є всі підстави вважати, що це дешевий російський газ.

«Документи свідчать про те, що це так звані мікси, які містять російський газ. Деякі партії це і є російський газ, але з іншими документами, які видали вже європейські країни, тому він уже не російський. Тоді наша митниця його примає і оформлює. Цей газ дуже дешевий. Росіян загнали у глухий кут, вони ладні продавати його за копійки, аби тільки вивезти», — пояснює Куюн.

Він додає, що на російський скраплений газ не накладені санкції, тому його безперешкодно завозять у Європу, міксують з іншим або просто переробляють документи, і так він потрапляє в Україну.

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