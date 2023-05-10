37.38 / 37.84 40.89 / 41.62
Київ: +13
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Світ

В бій ідуть одні «старики»: путін оголосив призов громадян, які перебувають в запасі

18:27 10 травня 2023
путін на параді 9 травня

Президент країни-агресора володимир путін оголосив призов на військові збори громадян, які перебувають у запасі. Відповідний указ вже опубліковано на офіційному порталі правової інформації рф.

«Постановляю призивати у 2023 році громадян росії, які перебувають у запасі, для проходження військових зборів у збройних силах рф, військах національної гвардії рф, органах державної охорони та органах федеральної служби безпеки», — зазначається у публічній частині указу.

Даних про терміни цих зборів або про кількість людей, яких на них призвуть, в указі немає.

Також в документі є дві частини, призначені для службового користування.

Виконання заходів, пов'язаних із проведенням зборів, покладено на російський уряд та місцеві органи виконавчої влади.

Скрін оприлюгодненого указу

За російським законодавством військові збори запасників проводяться щороку.

Нагадаємо, нині російська мобілізація вже торкнулася мігрантів з Центральної Азії, які проживають в рф. Ім пропонують авансові бонуси в еквіваленті 2165 євро і заробітну плату до 3770 євро на місяць. Також озвучувалася пропозиція швидко отримати російське громадянство — протягом від шести місяців до одного року.

247

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Алла Пугачова

Звернення Алли Пугачової до ветеранів розізлило прихильників путіна

Червоний гострий перець

Підлийте одну ложку цього підживлення під томати або перець: на ранок навіть квола розсада стане товстою і міцною

Талон до повістки

Повістка у дверях або у поштовій скриньці: що буде, якщо її проігнорувати

соціальна допомога

«Виняток — об’єкти спадщини та дарування»: стало відомо, кого позбавлять соціальної допомоги

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту