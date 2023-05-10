В бій ідуть одні «старики»: путін оголосив призов громадян, які перебувають в запасі

Президент країни-агресора володимир путін оголосив призов на військові збори громадян, які перебувають у запасі. Відповідний указ вже опубліковано на офіційному порталі правової інформації рф.

«Постановляю призивати у 2023 році громадян росії, які перебувають у запасі, для проходження військових зборів у збройних силах рф, військах національної гвардії рф, органах державної охорони та органах федеральної служби безпеки», — зазначається у публічній частині указу.

Даних про терміни цих зборів або про кількість людей, яких на них призвуть, в указі немає.

Також в документі є дві частини, призначені для службового користування.

Виконання заходів, пов'язаних із проведенням зборів, покладено на російський уряд та місцеві органи виконавчої влади.

Скрін оприлюгодненого указу

За російським законодавством військові збори запасників проводяться щороку.

Нагадаємо, нині російська мобілізація вже торкнулася мігрантів з Центральної Азії, які проживають в рф. Ім пропонують авансові бонуси в еквіваленті 2165 євро і заробітну плату до 3770 євро на місяць. Також озвучувалася пропозиція швидко отримати російське громадянство — протягом від шести місяців до одного року.

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