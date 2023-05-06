За даними американської розвідки, володимир путін, можливо, втратив надію на повторне вторгнення в Україну, принаймні, поки що. Президент росії визнає, що вторгнення в Україну наразі не є можливим, вважають американські аналітики.

Директор Національної розвідки США Авріл Хейнс заявила у Сенатському комітеті з питань збройних сил, що путін задовольняється закріпленням російського контролю над вже окупованими територіями і намагається заблокувати членство України в оборонному альянсі НАТО.

Причиною зміни поглядів путіна є те, що військова міць росії недостатня для досягнення його попередньої мети — повного підкорення України. На думку Хейнс, росія не зможе захопити значні нові території цього року без повної мобілізації та іноземних боєприпасів.

«У квітні російські війська захопили менше території, ніж за попередні три місяці. Схоже, що вони намагаються перенести лінію фронту з наступу на оборону», — сказала Авріл Хейнс в інтерв'ю комітету.

Вона вважає, що путін, можливо, прагне перемир'я, під час якого російські збройні сили могли б відновитися. За її словами, диктатор вважає, що під час перемир'я зацікавленість Заходу в підтримці України зменшиться, що дозволить зміцнілій росії відновити наступ пізніше. За оцінками американських спецслужб, російським сухопутним військам може знадобитися від п'яти до десяти років, щоб оговтатися від втрат, яких вони зазнали в Україні. Про ці оцінки розвідки повідомили американські ЗМІ, такі як CBS News та Business Insider.

Тим часом глава розвідки НАТО заявив про підготовку росії до ударів по підводних кабелях у Європі та Північній Америці.

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