Москва заманює іммігрантів з Центральної Азії високою заробітною платою і швидким процесом натуралізації у своїй кампанії з вербування, вважають експерти британської розвідки. Вербувальники відвідують мечеті та імміграційні центри, йдеться у щоденному звіті розвідки Міністерства оборони Британії про війну в Україні, опублікованому у Лондоні. В імміграційних службах співробітники, які розмовляють таджицькою та узбецькою мовами, регулярно намагаються вербувати мігрантів.

Згідно зі звітом, пропонувалися авансові бонуси в еквіваленті 2165 євро і заробітна плата до 3770 євро на місяць. Крім того, є пропозиція отримати російське громадянство протягом від шести місяців до одного року — зазвичай це можливо лише через п'ять років. На думку британських експертів, спроби вербування, ймовірно, будуть частково успішними.

«Ці новобранці, швидше за все, будуть відправлені на прифронтові ділянки в Україні, де рівень втрат надзвичайно високий», — додали вони.

Ці зусилля, за словами експертів, є частиною мети Міністерства оборони росії — набрати 400 000 добровольців для участі в агресивній війні проти України.

«Влада намагається якомога довше відтягнути будь-яку відкриту примусову мобілізацію, щоб мінімізувати невдоволення всередині країни», — йдеться в звіті.

Додамо, Міністерство оборони в Лондоні щодня публікує інформацію про перебіг війни проти України від початку російської агресії, посилаючись на дані розвідки.

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