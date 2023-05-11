«Видача Богуслаєва може мати дуже негативні наслідки»: Юрій Бутусов застеріг від поспішних рішень
«Власник «Мотор Січі» Вячеслав Богуслаєв виявився високопосадовим російським агентом. І тепер він звернувся з проханням видати його на обмін в рф до голови офісу президента Андрія Єрмака, — пише Юрій Бутусов. — Ситуація дуже показова.
По-перше, видача Богуслаєва може мати дуже негативні наслідки — він буде керувати перетягуванням усіх технологій та фахівців з «Мотор Січі». Це для початку треба дуже серйозно зважувати за наслідками. Богуслаєв має розповісти, хто його «дахував» у владі, як мінімум з 2014 року, як це він так підпільно працював на рф, що це помітили тільки у 2022-му. Хто за це відповідає?
По-друге, хіба у нас Єрмак керує державою, що викритий російський агент звертається саме до нього? Єрмак близько пов’язаний з рф і має бути серед підозрюваних у державній зраді, оскільки саме Єрмак зробив усе, щоб зірвати підготовку України до війни і щоб полегшити путіну захоплення Чонгару та захоплення України взагалі. Саме Єрмак гарантував Україні мир та брехав про великі мирні здобутки, про прогрес у перемовинах. Це була частина російськоі дезінформаційної кампанії. Обмін полоненими має відбуватись під контролем спецслужб, а не проросійських діячів з Офісу президента".
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