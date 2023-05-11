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«Видача Богуслаєва може мати дуже негативні наслідки»: Юрій Бутусов застеріг від поспішних рішень

16:04 11 травня 2023
Юрій Бутусов
Журналіст Юрій Бутусов вважає, що колишнього керівника підприємства «Мотор Січ», який проситься на обмін, слід добре перевірити та з'ясувати, хто весь цей час «дахував» Богуслаєва.

«Власник «Мотор Січі» Вячеслав Богуслаєв виявився високопосадовим російським агентом. І тепер він звернувся з проханням видати його на обмін в рф до голови офісу президента Андрія Єрмака, — пише Юрій Бутусов. — Ситуація дуже показова.

По-перше, видача Богуслаєва може мати дуже негативні наслідки — він буде керувати перетягуванням усіх технологій та фахівців з «Мотор Січі». Це для початку треба дуже серйозно зважувати за наслідками. Богуслаєв має розповісти, хто його «дахував» у владі, як мінімум з 2014 року, як це він так підпільно працював на рф, що це помітили тільки у 2022-му. Хто за це відповідає?

По-друге, хіба у нас Єрмак керує державою, що викритий російський агент звертається саме до нього? Єрмак близько пов’язаний з рф і має бути серед підозрюваних у державній зраді, оскільки саме Єрмак зробив усе, щоб зірвати підготовку України до війни і щоб полегшити путіну захоплення Чонгару та захоплення України взагалі. Саме Єрмак гарантував Україні мир та брехав про великі мирні здобутки, про прогрес у перемовинах. Це була частина російськоі дезінформаційної кампанії. Обмін полоненими має відбуватись під контролем спецслужб, а не проросійських діячів з Офісу президента".

Фото із соцмереж

Матеріали, розміщені у рубриці «Блоги», відображають власну думку автора та можуть не співпадати з позицією редакції.

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