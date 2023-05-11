Богуслаєв попросився до списків на обмін з росією: розкрилися нові факти зради експрезидента «Мотор Січі» (відео)

Експрезидент «Мотор Січі» В’ячеслав Богуслаєв, якого затримали восени минулого року за підозрою у держзраді, попросив включити його в список на обмін з росією.

«Схеми» (Радіо Свобода) стверджують, що в їхньому розпорядженні є лист-заява за підписом Богуслаєва, адресована керівнику Офісу президента Андрію Єрмаку.

Фото "Схем"

В’ячеславу Богуслаєву в Україні інкримінують кілька статей Кримінального кодексу — пособництво державі-агресору, колабораційну діяльність, сприяння діяльності терористичної організації, а також протидію ЗСУ. Екскерівник стратегічного підприємства наразі перебуває в СІЗО, всі обвинувачення він відкидає.

Зазначається, що цей лист-заяву журналісти оприлюднили у новому розслідуванні, в якому опублікували невідомі раніше записи телефонних розмов на той момент ще президента «Мотор Січі». Вони свідчать про те, що у розпал повномасштабного вторгнення росії Богуслаєв блокував передачу гелікоптера Мі-2 українським розвідникам. Зокрема, він віддавав вказівки розібрати борт на запчастини та приховати документи, які були необхідні для його експлуатації. ї

Так, у телефонній розмові директор з маркетингу та торгівлі АТ «Мотор Січ» Павло Касай доповів шефу про «маленькі неприємності» — вилучення гелікоптера «Мі-2»: «По нього прийшли, місцева адміністрація, Дніпровська адміністрація. Разом з ГУРівцями, я так розумію, і намагаються в нього реквізувати його на користь війни. Ну, зі складанням акту, з оціночною вартістю, з усіма справами». «Він» — директор авіаційної компанії «АгроавіаДніпро"Олександр Понікаревич, у якого гвинтокрил був на обслуговуванні.

Нагадаємо, що зимою цього року спецслужба встановила факти співпраці підприємства Богуслаєва з так званою «ДНР».

Раніше радник очільника Офісу президента України Михайло Подоляк не виключив, що президент АТ «Мотор Січ» В'ячеслав Богуслаєв може бути виданий росії в рамках обміну.

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