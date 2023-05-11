У центрі Мілана пролунав вибух: стала відома причина (фото, відео)

У четвер, 11 травня, Європою прокотилася хвиля НП, яка призвела до руйнувань та людських жертв. У першій половині дня у центрі Мілана пролунав потужний вибух. Спочатку італійські ЗМІ повідомляли, що це може бути теракт, оскільки вибухнув фургон чи вантажівка.

Пізніше мер міста Джузеппе Сала запевнив міланців, що немає жодних підстав говорити про диверсію чи кримінальні розбірки. За його словами, вибухнула вантажівка, яка перевозила балони з киснем. Що спричинило вибух, з'ясовують експерти.

Вибух виявився великої потужності. Згоріли кількадесят легкових автомобілів, які просто стояли на вулиці. Постраждали житлові будинки та інші будинки. Терміново евакуювали близько 300 дітей із прилеглої школи.

Мер Мілана зазначив — це диво, що ніхто не загинув. Постраждав лише водій вантажівки, але його життя, як кажуть лікарі, в безпеці.

Фото та відео з місця події вражають. Складається враження, що одна з центральних вулиць Мілана зазнала бомбардування або артилерійського обстрілу.

Приблизно в один час з міланською НП потужний вибух стався в місті Ратінген у Німеччині. Як пишуть місцеві ЗМІ, його влаштував 60-річний чоловік. Він проживав в одній із квартир багатоповерхівки разом із матір'ю.

Очевидно, чоловік був не зовсім здоровий психічно. Пожежники заявили, що він розлив бензин по підлозі та підпалив його. В результаті постраждали 12 людей — двоє поліцейських, які першими прибули на місце, та десять пожежників.

У квартирі виявили труп літньої жінки. Патологоанатом заявив, що вона померла вже давно. Це дає підстави стверджувати, що син приховував смерть матері і продовжував жити разом з її трупом у квартирі. Наразі підозрюваний у підпалі перебуває під арештом.

Тим часом на заводі концерну Mercedes-Benz у Зіндельфінгені (неподалік Штутгарта) 11 травня сталася стрілянина. Її влаштував 53-річний чоловік. Він убив двох людей. Жертвам до 44 років. Мотив злочину поки що не встановлений. Стрілець заарештований.

Знешкодити його допомогли співробітники служби охорони заводу. Вони повалили вбивцю на землю і обеззброїли, а потім передали поліцейським.

Представник адміністрації підприємства заявив, що стрілець та його жертви працювали на фірмі, яка постачає на завод різне обладнання. До концерну Mercedes-Benz вони не мають стосунку.

У Фінляндії 11 травня обрушився пішохідний міст. Це була тимчасова конструкція, яку звели над ділянкою дороги. У момент обвалення на мосту перебували 26 школярів та їхній учитель. Усі вони отримали травми, переважно переломи. Постраждалі перебувають у лікарні. Прокуратура проводить розслідування інциденту.

Як писали «ФАКТИ», у березні в місті Новара на півночі Італії спалахнула пожежа на заводі, і мер міста попередив громадян не відчиняти вікна та не залишати свої будинки без нагальної потреби.

102

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram