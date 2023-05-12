12 травня — останній робочий день тижня, що проходить під впливом Сонця, Меркурія та Венери, п'ятниця-«розгульниця», тож на деякі знаки Зодіаку чекає час веселих пригод та вечірок з друзями, вважають астрологи.

У той же час не варто занадто «активно» розслаблятися, тому що сили зможуть незабаром знадобитися — хоча б для роботи на дачі. Крім того, останній робочий день тижня ідеально підходить для завершення справ і проведення «роботи над помилками», пише Ukr.Media.

Овен

День буде доволі напруженим, можуть виникати проблеми на роботі. Деяким Овнам доведеться докласти серйозних зусиль, щоб зберегти добрі стосунки з керівництвом та колегами, уникнути конфліктів. Будьте готові самостійно вирішувати важливі завдання, брати відповідальність.

Можливі несподівані грошові надходження, подарунки та сюрпризи. Деякі Овни знайдуть напрочуд ефективний спосіб подолати особисті труднощі, зробити стосунки з близькими більш душевними та гармонійними.

Телець

Труднощі не виключені, але, на щастя, вони не будуть надто значними. Швидше, ніж зазвичай, вдається вирішити питання, пов'язані з оформленням документів і такими, що потребують контактів із чиновниками. Середина дня підходить для організації семінарів, презентацій та інших заходів, які передбачають обмін досвідом.

Ви добре ладнаєте з людьми — це стосується і ділових, і особистих відносин. Можливе отримання приємних повідомлень від дуже дорогої вам особи. Кінець дня підходить для романтичних побачень та обіцяє приємні сюрпризи.

Близнюки

У першій половині дня можливі проблеми на роботі, не виключено й фінансових труднощів. Зберігайте спокій — вам вдасться впоратися із ситуацією, якщо ви не втратите холоднокровності та виявите винахідливість. Допоможуть друзі та перевірені союзники, також ймовірне отримання підтримки від якоїсь впливової особи.

Друга половина дня проходить винятково вдало та плідно. Найпрацелюбніші Близнюки зможуть у цей час досягти запаморочливих результатів у будь-якій справі, за яку візьмуться. У тих, хто вирушить на світські заходи, матиме шанс зав'язати приємне знайомство.

Рак

Вдалий день. Вплив позитивних тенденцій буде дуже сильним і цим варто скористатися. Імовірні успіхи в роботі, прогрес у справі, яка для вас особливо важлива. Можна обговорювати фінансові та юридичні питання, врегулювати майнові конфлікти.

Тішить спілкування з близькими, разом з ними ви чудово проводите час, веселіться від душі. Деякі Раки зможуть зробити винятково приємні сюрпризи для тих, кого люблять. Вечір — час романтичних побачень та любовних зізнань.

Лев

Намагайтеся бути тактовними та делікатними. Від того, чи вдасться вам це, залежатиме розвиток подій не лише сьогодні, а й у наступні дні. Потрібна розбірливість у контактах, оскільки якісь недостойні особи та сумнівні особистості напевно намагатимуться завоювати вашу довіру та симпатію. Небажано приймати важливі рішення щодо грошей.

Будь-які ідеї та плани, що з'являються у вас у цей день, отримають підтримку оточуючих, але станеться це не відразу: будуть потрібні довгі пояснення.

Діва

Чудовий плідний день. Практично все, за що ви беретеся, виходить у вас чудово. Можна розпочинати роботу над новими проектами та шукати людей, які допоможуть у здійсненні задумів. Ймовірне несподіване везіння, вдалий збіг обставин. У багатьох Дів буде шанс значно збільшити свої прибутки.

І ділові, і особисті зустрічі проходять дуже добре, ви легко знаходите спільну мову з оточуючими. Діви зможуть знайти підхід навіть до людей, до яких раніше ніяк не вдавалося підступитися.

Терези

Складний суперечливий день. Настрій змінюється набагато частіше, ніж зазвичай, ви і самі з собою не в ладу, і з оточуючими важко знаходите спільну мову. Імовірні несподівані події, через які доведеться змінювати плани; деякі Терези будуть змушені відмовитися від можливості заробити або збільшити свої доходи.

Однак сумувати і здаватися ви не збираєтесь, і правильно робите. Незважаючи на всі труднощі, у вас є шанс досягти успіху у справах, реалізувати свої ідеї, блискуче здійснити нові проекти.

Скорпіон

День підходить для відпочинку, приємного проведення часу, різноманітних розваг. Ви знайдете безліч приводів повеселитися, піднімите настрій оточуючим, отримаєте задоволення від спілкування з друзями та близькими. На жаль, цим справа не обмежується і доводиться займатися справами. Тут у багатьох Скорпіонів виникають проблеми.

День потребує обережності, особливо коли справа стосується фінансів; гроші не терплять легковажного відношення. Не виключені суперечки та розбіжності на роботі, причому конфлікт, якому ви не надасте великого значення, може затягнутися.

Стрілець

Не поспішайте. Першу половину дня варто провести спокійно, без метушні. Якщо справи можна відкласти чи доручити комусь іншому, вчиніть саме так. Мине всього кілька годин, і вплив позитивних тенденцій посилиться, ви зможете почати діяти. Деякі Стрільці отримають несподівані пропозиції щодо співпраці, в інших представників знака з'являться сміливі ідеї.

Друга половина дня — надзвичайно сприятливий час з погляду особистих відносин, відповідний період для романтичних побачень, а також зустрічей з людьми, на яких ви прагнете справити гарне враження.

Козоріг

Вдалий плідний день; особливо добре складається перша половина. На цей час можна планувати ділові зустрічі та переговори: вони пройдуть саме так, як вам потрібно. Особисті зустрічі також не розчарують. Можна підписувати важливі документи, приймати серйозні рішення щодо майбутнього.

У другій половині дня доведеться докласти трохи більше зусиль для досягнення поставленої мети. Зросте ймовірність розбіжностей на роботі, та й взагалі порозумітися з людьми стане дещо важче. Небажано планувати на цей час поїздки: вони забирають багато часу та втомлюють.

Водолій

Не втрачайте впевненості у собі: у вас все вийде, навіть якщо спочатку виникатимуть якісь сумніви. Можливі суперечки на роботі, гострі дискусії, навіть конфлікти. Але знайти компроміс вдається швидко, ні в кого не залишається образ, ні претензій, а в спорах народжується істина. Можливі фінансові надходження, можливе повернення старого боргу.

Добре складаються короткі поїздки як ділові, так і розважальні. Дорогою можна зав'язати корисні знайомства, які отримають романтичне продовження, якщо ви цього захочете.

Риби

Не поспішайте. Це, на жаль, не той день, коли можна швидко досягти поставленої мети або вирішити питання, з якими не вдавалося впоратися раніше. Деякі Риби зіткнуться з проблемами у справах, які раніше майже не вимагали зусиль. Доводиться вчитися новому і не завжди знання даються легко.

Бережіть свою репутацію: вона може постраждати через чутки та плітки, які розпускають ваші недоброзичливці. Люди, яких ви колись образили, намагатимуться нашкодити вам; шукайте спосіб обеззброїти їх.

Також варто нагадати, що за Східним гороскопом 12 травня — день Красивого (Металевого) Коня.



«Ритми Красивого (Металевого) Коня відчує кожна людина. Хтось в прямому сенсі почує на власні вуха звуки дороги, а когось в мандрівку покличуть енергетика та шалений екстаз подорожі», — цитує meteoprog знавців Східної астрології.

На Сході вважають, що Кінь завжди шукає нові враження. Якщо він з них отримує якусь вигоду, то це для нього тільки краще, але й адреналін без вигоди — дуже заманлива штука, тому Кінь старатиметься обов'язково отримати нову дозу.

«Залишайтеся обов'язково самі собою. Якщо ви маєте половинку, вона за це влаштує вам незабутній вечір, якщо є самотні, то вірність своїм звичкам та інтересах обов'язково відгукнеться вам гарним настроєм та відчуттям комфорту в усіх справах», — радять знавці тим, хто родився у Рік Коня, а також всім, хто вірить у свою вдачу.

Раніше астрологи називали дні сили у травні. Попереду ще чотири таких днів.

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