Українці встановили національний рекорд та провели наймасштабнішу онлайн-руханку

До Всесвітнього дня руху заради здоров'я 10 травня «Благодійний фонд Катерини Білоруської» ініціював та провів найчисленнішу всеукраїнську онлайн-руханку. До неї долучилось понад 32 тисячі українців — як дітей, так і дорослих з усіх куточків України, зокрема, з тимчасово окупованих територій. Відтак зафіксували новий національний абсолютний рекорд.

До онлайн-трансляції доєднались школи з усіх областей України, зокрема, з тимчасово окупованих і закордону, а загальна кількість учасників склала — 32 079 дітей та дорослих. Національний реєстр рекордів України відзначив таку беззаперечну згуртованість українців як «Наймасштабнішу всеукраїнську онлайн-руханку за кількістю учасників до Всесвітнього дня руху заради здоров"я».

«Був уже рекорд, коли наші співвітчизники бігали по всьому світу, але цей рекорд — Наймасштабніша всеукраїнська онлайн-руханка за кількістю учасників до Всесвітнього дня руху заради здоров"я — його перебив. Такого, по моєму, ще взагалі не було у світі», — розповів Валентин Щербачов, президент Національного реєстру рекордів України.

Проєкт ініціював «Благодійний фонд Катерини Білоруської», який працює, аби забезпечити здоровий та повноцінний розвиток дітей, зокрема з інвалідністю та особливостями освітнього розвитку, насамперед через спорт. Подія відбулась за підтримки Академії сучасної освіти, які надали локацію та залучили учнів до встановлення рекорду. Школярам вдалося також встановити і власний офлайн-рекорд — найбільшу руханку у школі в Україні, у якій взяли участь 410 дітей.

Український дзюдоїст Георгій Зантарая — перший чемпіон світу з дзюдо в історії України, переможець Європейських ігор та заслужений майстер спорту провів розминку.

Цікаві та прості вправи демонстрував автор креативних руханок Ігор Корчагін, відомий серед дітей та підлітків як РуханкоМен.

Ведучим руханки був журналіст Андрій Ковальський.

Захід організували так, аби долучитись змогли всі охочі, а вправи були доступними та цікавими дітям та підліткам, які проживають у різних куточках України чи тимчасово перебувають за її межами. Долучились до заходу всі діти, охоплені благодійними програми фонду, зокрема діти з інвалідністю, які беруть участь у інклюзивних тренуваннях у межах програми Благодійного фонду Катерини Білоруської «Так, я можу!».

Головна мета такої масової руханки полягала у тому, щоб привернути увагу до здоровʼя українців, підтримка та якість якого залежить від фізичної та рухової активності, а цей день — це ще одна можливість нагадати про це. Згодом ці найпростіші фізичні вправи, діти можуть виконувати щодня самостійно — як вдома, так і на онлайн-уроках чи навіть в укриттях, аби підтримувати своє фізичне та ментальне здоровʼя.

«Команда фонду у своїх проєктах та програмах щодня намагається залучати дітей до спорту та фізичної активності, адже під час фізичних навантажень діти можуть хоча б на трішки відволіктись від подій сьогодення та змістити фокус уваги на свій стан, своє тіло, своє здоров’я», — розповіла Анжела Фокіна, директорка Благодійного фонду Катерини Білоруської.

Адже численні дослідження свідчать, що прості вправи та спортивні ігри допомагають дітям та дорослим подолати тривожність та зняти стресову напругу в тілі. Пандемія коронавірусу та дистанційне навчання під час війни призвели до значного зниження фізичної активності серед дітей. Для того, аби уникнути серйозних наслідків для здоров'я у майбутньому, не обов'язково професійно займатися спортом. Головне — рухатися, наприклад щоденно робити ранкову зарядку чи займатись будь-яким доступним видом спорту.

Що відомо про Благодійний фонд Катерини Білоруської?

Kateryna Biloruska Foundation — міжнародний благодійний фонд працює в напрямку забезпечення здорового і повноцінного розвитку дітей. Як саме? Залучає їх до спорту, фізичної активності та інноваційної освіти.

Особливу увагу фонд приділяє дітям із сімей у складних життєвих обставинах, дітям-сиротам, дітям під опікою, дітям з особливостями освітнього розвитку та дітям з інвалідністю.

Дізнайтесь більше на сайті фонду: https://biloruska.foundation/

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