Українці встановили національний рекорд та провели наймасштабнішу онлайн-руханку
До Всесвітнього дня руху заради здоров'я 10 травня «Благодійний фонд Катерини Білоруської» ініціював та провів найчисленнішу всеукраїнську онлайн-руханку. До неї долучилось понад 32 тисячі українців — як дітей, так і дорослих з усіх куточків України, зокрема, з тимчасово окупованих територій. Відтак зафіксували новий національний абсолютний рекорд.
До онлайн-трансляції доєднались школи з усіх областей України, зокрема, з тимчасово окупованих і закордону, а загальна кількість учасників склала — 32 079 дітей та дорослих. Національний реєстр рекордів України відзначив таку беззаперечну згуртованість українців як «Наймасштабнішу всеукраїнську онлайн-руханку за кількістю учасників до Всесвітнього дня руху заради здоров"я».
«Був уже рекорд, коли наші співвітчизники бігали по всьому світу, але цей рекорд — Наймасштабніша всеукраїнська онлайн-руханка за кількістю учасників до Всесвітнього дня руху заради здоров"я — його перебив. Такого, по моєму, ще взагалі не було у світі», — розповів Валентин Щербачов, президент Національного реєстру рекордів України.
Проєкт ініціював «Благодійний фонд Катерини Білоруської», який працює, аби забезпечити здоровий та повноцінний розвиток дітей, зокрема з інвалідністю та особливостями освітнього розвитку, насамперед через спорт. Подія відбулась за підтримки Академії сучасної освіти, які надали локацію та залучили учнів до встановлення рекорду. Школярам вдалося також встановити і власний офлайн-рекорд — найбільшу руханку у школі в Україні, у якій взяли участь 410 дітей.
- Український дзюдоїст Георгій Зантарая — перший чемпіон світу з дзюдо в історії України, переможець Європейських ігор та заслужений майстер спорту провів розминку.
- Цікаві та прості вправи демонстрував автор креативних руханок Ігор Корчагін, відомий серед дітей та підлітків як РуханкоМен.
- Ведучим руханки був журналіст Андрій Ковальський.
Захід організували так, аби долучитись змогли всі охочі, а вправи були доступними та цікавими дітям та підліткам, які проживають у різних куточках України чи тимчасово перебувають за її межами. Долучились до заходу всі діти, охоплені благодійними програми фонду, зокрема діти з інвалідністю, які беруть участь у інклюзивних тренуваннях у межах програми Благодійного фонду Катерини Білоруської «Так, я можу!».
Головна мета такої масової руханки полягала у тому, щоб привернути увагу до здоровʼя українців, підтримка та якість якого залежить від фізичної та рухової активності, а цей день — це ще одна можливість нагадати про це. Згодом ці найпростіші фізичні вправи, діти можуть виконувати щодня самостійно — як вдома, так і на онлайн-уроках чи навіть в укриттях, аби підтримувати своє фізичне та ментальне здоровʼя.
«Команда фонду у своїх проєктах та програмах щодня намагається залучати дітей до спорту та фізичної активності, адже під час фізичних навантажень діти можуть хоча б на трішки відволіктись від подій сьогодення та змістити фокус уваги на свій стан, своє тіло, своє здоров’я», — розповіла Анжела Фокіна, директорка Благодійного фонду Катерини Білоруської.
Адже численні дослідження свідчать, що прості вправи та спортивні ігри допомагають дітям та дорослим подолати тривожність та зняти стресову напругу в тілі. Пандемія коронавірусу та дистанційне навчання під час війни призвели до значного зниження фізичної активності серед дітей. Для того, аби уникнути серйозних наслідків для здоров'я у майбутньому, не обов'язково професійно займатися спортом. Головне — рухатися, наприклад щоденно робити ранкову зарядку чи займатись будь-яким доступним видом спорту.
Що відомо про Благодійний фонд Катерини Білоруської?
Kateryna Biloruska Foundation — міжнародний благодійний фонд працює в напрямку забезпечення здорового і повноцінного розвитку дітей. Як саме? Залучає їх до спорту, фізичної активності та інноваційної освіти.
Особливу увагу фонд приділяє дітям із сімей у складних життєвих обставинах, дітям-сиротам, дітям під опікою, дітям з особливостями освітнього розвитку та дітям з інвалідністю.
Дізнайтесь більше на сайті фонду: https://biloruska.foundation/86
Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram