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Події

Мруть як мухи: з мобілізованими окупантами почастішали НП

20:30 13 травня 2023
російська армія

Автор телеграм-каналу «Досьє шпигуна», який веде один зі співробітників спецслужб, розповів про дві надзвичайні події, що сталися з мобілізованими військовослужбовцями ЗС рф. За його словами, перший інцидент стався на Луганському напрямку.

«21-ша окрема гвардійська мотострілецька бригада (в/ч 12128, Оренбурзька обл.) втратила чотирьох бійців унаслідок недотримання ними техніки безпеки під час роботи з гранатою. Повідомляється, що НП сталася під час спорядження дрона гранатою Ф-1 для подальшого скидання на позиції ЗСУ. Внаслідок помилки мобілізованого рядового Ігоря Єлісєєва стався передчасний підрив гранати. У результаті троє військовослужбовців бригади дістали поранення, Єлісєєв загинув. Поранені — сержант Лебедєв Віталій, єфрейтор Зельонкін Сергій, рядовий Тихонов Антон — наразі перебувають на лікуванні в госпіталі міста Старобільськ Луганської області».

Другий випадок стався на території Бєлгородської області. Повідомляється, що мобілізовані військовослужбовці 90-ї гвардійської танкової дивізії (в/ч 86274, Челябінська область) проходили навчання роботі з протитанковим озброєнням для подальшого формування до загонів так званих «мисливців за західними танками».

«Під час демонстрації роботи з РПГ-26, військовослужбовець здійснив мимовільний постріл з гранатомета. У результаті п'ятеро військовослужбовців отримали поранення різного ступеня тяжкості».

Раніше «ФАКТИ» писали, що демонструючи сміливість, російський офіцер застрелився на очах у підлеглих.

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