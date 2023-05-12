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Герхард Шредер під лупою польських слідчих: розслідування стосується війни в Україні

20:16 13 травня 2023
Герхард Шредер

Розслідування російського вторгнення в Україну, яке проводить Польська національна прокуратура, також вивчатиме роль колишнього канцлера Німеччини Герхарда Шредера, проти якого ЄС планував ввести санкції, у підготовці вторгнення, пишуть журналісти RMF FM.

За їхньою інформацією, Національна прокуратура Польщі отримала повідомлення про можливе кримінальне правопорушення з боку Герхарда Шредера. Розслідування веде Мазовецький відділ Національної прокуратури з питань організованої злочинності та корупції.

Згідно з документами, отриманими слідством — німецький політик міг використовувати посади в російському енергетичному секторі для подальшого тиску на країни ЄС та Україну. Слідчі також з'ясовуватимуть, яку роль відігравала колишній канцлер у підготовці до вторгнення. У повідомленні зазначається, що, попри початок російської агресії, Шредер не дистанціювався від кремля і продовжував обіймати посади в російських енергетичних компаніях.

Польські слідчі проводять розслідування в консультаціях з українськими. Наразі вони вже опитали майже 2 000 свідків.

Днями стало відомо, що колишній канцлер Німеччини Герхард Шредер та ще кілька німецьких політиків відвідали прийом, організований посольством росії з нагоди 9 травня.

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