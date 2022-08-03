«Путін хоче переговорів»: Сергій Фурса про візит Шредера до Москви та заяв, що послідували після цього

Фінансист і блогер Сергій Фурса впевнений, що колишній канцлер Німеччини Герхард Шредер, близький друг російського диктатора путіна, після поїздки до росії заговорив про федералізацію України та прагнення кремля до переговорів з Києвом не просто так. Насправді Шредер озвучив плани путіна, якому потрібна вся Україна, щоб керувати нею зсередини. А для внутрішнього російського споживання путін міг би надати «перемогу» — розширення російської імперії, наприклад, за рахунок Бердянська

«Шредер озвучив справжній план путіна.

путінський друг Шредер, найоплачуваніший голос Москви, з'їздив на зустріч зі своїми кураторами, повернувся до Німеччини й озвучив «хотєлкі» Кремля.

путін хоче переговорів. путін хоче фіксації успіхів. І путін знову хоче федералізації України. Тепер за зразком Швейцарії та кантонів, які до неї входять. Так, саме такий приклад і наводить Шредер. Каже, що бачить шанс мирних переговорів та формат кантонів в Україні як у Швейцарії. Ось не дарма людина провела відпустку у Москві.

Знову 25. Ми це вже проходили. Навіть до війни це було неможливо. Тепер путін хоче розширити мінські угоди, впхнувши туди ще й узбережжя Азовського моря.

І всі референдуми, всі чутки про те, що путін хоче швидко розширити російську імперію Бердянськом, щоб усі відчули її всеосяжну велич, якраз для прикриття. путін не хоче отримати всі санкції світу за Сєвєродонецьк. Він хоче зняти санкції. І все ще хоче усю Україну.

А розмови про відтворення СРСР. Розмови про те, що зараз усі захоплені території будуть у темпі вальсу включені до складу росії — це все для прикриття. Прикриття чергового плану отримати всю Україну та керувати нами зсередини.

А щоб цей план підтримували корисні ідіоти на Заході — малювати альтернативну реальність у вигляді потенційного ядерного удару, який, звичайно ж, неминуче буде завдано, якщо Україна забере Херсон.

Як і розмови про новий СРСР, який активно просувають типу анонімні Telegram-канали, і про який рясніють зливи типо незалежних російських журналістів.

Випадкових зливів з Кремля не буває. Вони хочуть налякати своїми псевдопланами. Тож можна навіть сказати, що п'яна маячня медведєва — це не така й п'яна маячня, а прохання старших товаришів налякати Європу заради того, щоб Європа почала схиляти Україну до справжнього плану путіна. А медведєв просто виконує роль клоуна у підо@ів.

Формула Шредера. Це можуть назвати так.

Нічого історія не вчить любителя історії путіна. Якщо він не зміг усунути федералізацію України до повномасштабної війни, то як він збирається зробити це зараз? Краще б мовчав чи продовжував розповідати про свою денацимілітаризацію.

Що ж. Слово кантон тут личить. Але в Україні не буде кантонів. А ось Шредера у нас тільки так і величатимуть. Гер кантон. Або щось таке.

І цього хоче не Європа. Цього хоче путін, який хоче позбутися санкцій. Хоче повернутися до статусу-кво до 24 лютого, але при цьому зберегти своє обличчя та показати силу російському народу. І це точно не сприйме Україна. І нам треба зробити все, щоб про такий план навіть не заїкалися у європейських столицях", — написав Фурса у Facebook.

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