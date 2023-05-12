Наблизить перемогу: у Зеленського пояснили, чому Україні необхідні винищувачі після отримання далекобійних ракет

Передача Великою Британією Україні крилатих ракет Storm Shadow не скасовує необхідності у винищувачах для української армії.

Про це у Telegram написав голова Офісу президента Андрій Єрмак.



«Питання ракет не знімає потребу в літаках. F-16 для України дадуть можливість закрити небо, позбавити ворога інструментів для терору цивільних», — наголосив представник ОП.

За словами Єрмака, російської авіації не повинно бути в українському повітряному просторі.

«Чим раніше ми це зробимо разом, тим швидшою буде перемога», — додав Єрмак.

Нагадаємо, 11 травня стало відомо, що Україна отримала від Великої Британії кілька крилатих ракет великої дальності Storm Shadow перед контрнаступом. За словами британського міністра оборони Бена Воллес, Storm Shadow, зокрема, доповнять ракети HIMARS та Harpoon, а також власну крилату ракету України «Нептун» та інші передані ЗСУ засоби великої дальності.

За інформацією військового експерта, льотчика-інструктора Романа Світана, ракетами Storm Shadow можна зруйнувати Кримський міст мало не з першого удару.

А звільнення окупованого Криму, на думку військових експертів, є найважливішим завданням для Сил оборони України. Тоді Чорноморський флот та ВПС рф не зможуть перебувати в Криму та атакувати звідти українську територію.

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