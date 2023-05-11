У кремлі занервували: Британія передала Україні унікальні крилаті ракети

У четвер, 11 травня, міністр оборони Великобританії Бен Воллес, виступаючи у Палаті громад британського парламенту, офіційно заявив про те, що Лондон передав Києву крилаті ракети Storm Shadow. Радіус дії цих ракет становить майже 300 км. Воллес підкреслив, що Storm Shadow дозволять Україні збільшити дальність ударів по противнику на тлі великомасштабного контрнаступу проти російських військ, який готується.

«Британія прийняла рішення відправити ракети Storm Shadow, оскільки росія продовжує йти темним шляхом. Вона завдає ударів по цивільній інфраструктурі України. Передача в дар ракетних систем дає Україні найкращий шанс захистити себе від жорстокості росії. Це вивірена і пропорційна відповідь на ескалацію з боку росії. Використання ракет Storm Shadow дозволить Києву відкинути російські сили із суверенної території України», — заявив Воллес у парламенті.

«Ми не будемо просто стояти осторонь, поки росія вбиває мирних жителів. росія має визнати, що тільки її дії призвели до того, що такі системи були надані Україні», — наголосив британський міністр.

Воллес також сказав, що ще в грудні написав російському міністру оборони сергію шойгу листа, в якому попередив про можливість передачі Україні більш потужної зброї. Як причину він назвав удари по українській інфраструктурі.

До виступу Воллеса про передачу Великобританією Україні потужних крилатих ракет повідомила американська телекомпанія CNN. Британські Storm Shadow мало в чому поступаються американським тактичним ракетам ATACMS, про які Київ уже довгий час просить Вашингтон.

Storm Shadow — спільна британсько-французька розробка з використанням технології «стелс», тобто ці ракети майже невидимі для радарів. Запускаються вони з повітря. Вартість однієї Storm Shadow становить приблизно 2,5 млн доларів. Яку кількість Британія передала Україні, наразі не повідомляється.

Військові експерти, з якими поговорили журналісти CNN, наголошують, що британські крилаті ракети здатні вражати цілі в глибокому тилу Донбасу, тобто на тимчасово окупованій росією частині Східної України. Одне з джерел наголосило, що Київ запевнив Лондон у тому, що застосовуватиме ці ракети лише на суверенній території України. Російську територію не обстрілюватимуть. Таке трактування, зазначає CNN, дає Києву право завдавати ракетних ударів по Криму.

Інше джерело упевнене, що Storm Shadow «змінять правила гри» і дадуть Україні ті можливості, про які вона просила майже від початку війни.

Зрозуміло, що в москві новинам із Лондона не раді. Представники кремля вже заявляють, що російська армія має всі можливості для «адекватної відповіді» Великобританії.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що в Україні створюють нові мобільні групи протиповітряної оборони.

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