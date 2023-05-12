В роботі метро столиці анонсували важливі зміни: що чекає на киян з 14 травня

У роботі Київського метрополітену, який змінив режим роботи з 26 квітня, відбудуться чергові зміни. З 14 травня будуть відкриті вестибюлі 10 станцій столичного метрополітену, які раніше закривали.

Про це повідомили у Київській міській військовій адміністрації.

Це стосується станцій «Чернігівська»,"Лівобережна", «Нивки», «Святошин», «Героїв Дніпра»,"Оболонь", «Контрактова площа», «Васильківська»,"Харківська" та «Позняки».

«Начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко ухвалив рішення відкрити орієнтовно з 14.05.23 тимчасово зачинені вестибюлі станцій столичного метрополітену: «Чернігівська», «Лівобережна», «Нивки», «Святошин», «Героїв Дніпра», «Оболонь», «Контрактова площа», «Васильківська», «Харківська», «Позняки», — йдеться у повідомленні.

Це зроблено задля комфортного пересування киян та гостей столиці метрополітеном.

Керівник КМВА додав, що рішення узгоджено Нацполіцією.

«Також підземні станції продовжують цілодобово працювати як укриття для людей», — додав Попко.

Нагадаємо, з 1 квітня в Києві відновлено роботу станції метро «Гідропарк» для пасажирів.

З 26 березня наземний громадський транспорт столиці працює 05:30 до 23:30, метрополітен — з 06:00 до 23:00, фунікулер — з 07:00 до 22:00.

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