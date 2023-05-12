В роботі метро столиці анонсували важливі зміни: що чекає на киян з 14 травня
У роботі Київського метрополітену, який змінив режим роботи з 26 квітня, відбудуться чергові зміни. З 14 травня будуть відкриті вестибюлі 10 станцій столичного метрополітену, які раніше закривали.
Про це повідомили у Київській міській військовій адміністрації.
Це стосується станцій «Чернігівська»,"Лівобережна", «Нивки», «Святошин», «Героїв Дніпра»,"Оболонь", «Контрактова площа», «Васильківська»,"Харківська" та «Позняки».
«Начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко ухвалив рішення відкрити орієнтовно
Це зроблено задля комфортного пересування киян та гостей столиці метрополітеном.
Керівник КМВА додав, що рішення узгоджено Нацполіцією.
«Також підземні станції продовжують цілодобово працювати як укриття для людей», — додав Попко.
Нагадаємо, з 1 квітня в Києві відновлено роботу станції метро «Гідропарк» для пасажирів.
З 26 березня наземний громадський транспорт столиці працює 05:30 до 23:30, метрополітен — з 06:00 до 23:00, фунікулер — з 07:00 до 22:00.54
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