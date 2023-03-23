38.00 / 37.97 40.69 / 41.57
Київ: +17
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Клуб споживачів

У Києві змінили графік роботи метрополітену: що треба знати

18:00 23 березня 2023
Станція метро

З 26 квітня станції Київського метрополітену змінять режим роботи — це пов'язано зі скороченням комендантської години.

Втім, міська влада закликала пам'ятати, що станції підземки зачиняються на вхід у різний час із урахуванням проходження останніх поїздів на лініях.

Також із 1 квітня в Києві буде відновлено роботу станції метро «Гідропарк» для пасажирів. За словами мера Віталія Кличка, поки працюватиме поки вестибюль № 1. А повз станцію «Дніпро» поїзди, як і зараз, слідуватимуть без зупинки.

Важливо, що рух поїздів «червоною» гілкою підземки під час повітряних тривог здійснюватиметься від станції «Академмістечко» до станції «Арсенальна».

Нагадаємо, раніше стало відомо про зміни у роботі наземного транспорту.

97

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Туалет

Три таблетки аспірину — і унітаз як новий: корисний лайфхак для господарок

Розсада капусти

Через тиждень стеблинка розсади стане товщою за палець: названо суперпідживлення для томатів

Олександр Гордєєв із сином Олексієм у шпиталі

42 дні без їжі: окупанти утримували в підвалі під Бахмутом пораненого сина відомого музиканта

гроші

Названо чотири організації, від яких українці можуть отримати до 7 тис. грн допомоги: куди звертатись

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту