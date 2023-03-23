У Києві змінили графік роботи метрополітену: що треба знати

З 26 квітня станції Київського метрополітену змінять режим роботи — це пов'язано зі скороченням комендантської години.

Втім, міська влада закликала пам'ятати, що станції підземки зачиняються на вхід у різний час із урахуванням проходження останніх поїздів на лініях.

Також із 1 квітня в Києві буде відновлено роботу станції метро «Гідропарк» для пасажирів. За словами мера Віталія Кличка, поки працюватиме поки вестибюль № 1. А повз станцію «Дніпро» поїзди, як і зараз, слідуватимуть без зупинки.

Важливо, що рух поїздів «червоною» гілкою підземки під час повітряних тривог здійснюватиметься від станції «Академмістечко» до станції «Арсенальна».

Нагадаємо, раніше стало відомо про зміни у роботі наземного транспорту.

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