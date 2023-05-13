Нічна атака дронів на Україну: основні удари взяли на себе Хмельницький та Миколаїв (фото, відео)

У ніч проти 13 травня противник знову масовано атакував Україну дронами-камікадзе. Основні удари прийшлися на західні та південні області.

Карта повітряних тривог

У мережі повідомляють про понад десять потужних вибухів у Хмельницькій області та безпосередньо у самому Хмельницькому.

Вікна вилетіли з рамами

Наслідки удару по підприємству

За інформацією російських пропагандистів, удару було завдано, зокрема, по заводу «Катіон», де нібито розташовувався склад боєприпасів.

Хмельницька ОВА також повідомила про "приліт" по критичній інфраструктури. Наразі відомо щонайменше про 5 постраждалих місцевих мешканців.

«Укрзалізниця» у свою чергу підтвердила затримку щонайменше п'яти рейсів поїздів західного напрямку внаслідок атаки:

№ 38/36 Ужгород, Перемишль — Одеса;

№ 119 Запоріжжя — Львів;

№ 139 Київ — Кам'янець-Подільський;

85/233 Покровськ, Дніпро — Львів;

№ 716 Перемишль — Київ.

У мережі повідомлялося також про вибухи у Львівській області, проте вранці голова Львівської ОВ Максим Козицький поінформував, що «прильотів» не було, а звуки вибухів — це результат роботи ППО.

У свою чергу голова Миколаївської ОВ Олександр Сенкевич повідомив про «прильоти» у Миколаєві. За його словами, сталася пожежа на промисловому підприємстві, поряд з нею від ворожих уламків постраждали й житлові будинки. Так, в одній із п'ятиповерхівок вибито практично всі вікна, у трьох квартирах виникла пожежа.

Фото ДСНС Миколаївської області

Також констатовано попадання до будівлі навчального закладу.

Наразі відомо про трьох постраждалих, одного з них негайно госпіталізували, ще двом допомогу надали на місці.

Повідомляється також, що ППО працювала і на Київщині. За даними ДСНС, внаслідок падіння уламків безпілотника пошкоджено житловий будинок.

Командування Повітряних Сил поінформувало, що в ніч 13 травня 2023 року ворог атакував Україну за північним та південним напрямками ударними БпЛА іранського виробництва «Shahed-136/131». Усього було зафіксовано 21 пуск. Силами оборони із застосуванням зенітного ракетного озброєння, винищувачів, мобільних вогневих груп на різних напрямках було знищено 17 баражуючих боєприпасів.

Інфографіка Повітряних Сил

Тим часом Генштаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби противник завдав 7 ракетних і 49 авіаційних ударів, а також здійснив 81 обстріл із реактивних систем залпового вогню. Для завдання ракетних ударів по Краматорську, Дружківці та Запоріжжю в черговий раз використовувався ЗРК С-300.

Основні зусилля ворога досі зосереджені на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Усього минулої доби там сталося 47 бойових зіткнень, в епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут і Мар'їнка.

На Куп'янському напрямку протягом доби противник зробив спробу покращити тактичне становище, вів наступальні дії у напрямку Масютівки, проте успіху не мав.

На Бахмутському напрямку противник продовжує вести наступ — продовжуються безперервні бої в місті Бахмут. Крім того, минулої доби вів безуспішні наступальні дії у напрямку населених пунктів Оріхово-Василівка, Григорівка та Ступочки.

На Мар'їнському напрямі підрозділи Сил оборони відбили численні атаки противника в районі міста Мар'їнка.

З метою поповнення втрат у живій силі в один із підрозділів противника, що діє у Сватівському районі Луганської області, прибуло поповнення з числа відмобілізованих осіб. Відомо, що серед новоприбулого особового складу військовослужбовці, які проходили лікування та реабілітацію через психічні розлади.

Останнім часом, на тлі значних втрат, які станом на ранок 13 травня досягли цифри в 198 260 окупантів, агресор посилює контррозвідувальні заходи в тимчасово захоплених населених пунктах. Зокрема, збільшилася кількість постів та патрулів у Ялті Донецької області. Представниками російської комендатури здійснюється пошук важливих «інформаторів», проводяться обшуки.

Оперативні дані Генштабу

Нагадаємо, дослідник військової історії розповів, чи рухається вже Україна на фронті, чи все ще вичікує відповідного моменту для наступу.

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