«Місто їм вже не потрібне»: Світан про початок операції зі зняття блокади з Бахмута

Бахмут залишається найгарячішою точкою на фронті, де точаться важкі бої, проте поступово українські війська, зокрема полк «Азов» починає відрізати один з флангів росіян на південь від міста — так, починається операція зі зняття блокади з Бахмута.

Про це в ефірі Апостроф TV розповів військовий експерт Роман Світан.

За його словами, за допомогою такої тактики, рашистам доведеться піти з-під Іванівського, інакше на цій території їхні війська будуть відрізані та знищені. Він зауважив, що останнім часом росіяни не сильно й опираються та йдуть з позицій.

«Бахмут потрібен, як якась сакральна перемога. Але вона не вдалася і зараз вони можуть покинути місто, оскільки воно їм не дуже потрібне», — наголосив експерт.

Він також розповів про роль вагнерівців у захопленні Бахмута, заявивши, що їхня роль сильно перебільшена.

«Там в 3−4 рази більше регулярних військ, ніж „вагнерів“. Тому навіть, якщо Пригожин звідти піде, там залишиться армія і вже її командування буде приймати рішення щодо виходу звідти», — пояснив Світан.

На думку військового, для росіян найкращим варіантом є, вийшовши з Бахмута-Соледара відійти до Попасної, де вони будуть намагатися перейти до Кремінної й там відтісняти ЗСУ до Лиману, після чого закріпитися в обороні.

За словами Романа Світана, наразі дії Пригожина направлені на порятунок кістяка ЧКВ «Вагнер», який зараз закритий в Бахмуті між ЗСУ і російськими військами та може залишитися без війська уже до кінця травня. Тому його виступи спрямовані на те, щоб його просто звідти вигнали. А якщо цього не станеться, то загине і його ЧВК, і можливо він сам.

Військовий експерт також наголосив на важливості Вугледара для українських військ.

«Вугледар дуже важливий для нас. Там є висоти, які дуже зручні для наступу і там може виникнути Бахмут навпаки — місце для наступу ЗСУ до Волновахи і далі до азовського берега», — пояснив він.

Нагадаємо, що західні військові експерти вважають поразку пригожина у Бахмуті приводом для початку кампанії з дискредитації ватажка «вагнерівців» в рф.

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