На території Олександрівської лікарні Києва вибухнула швидка, загинула жінка (фото, відео)

У ніч на 13 травня у Києві на території Олександрівської лікарні стався вибух із подальшою пожежею в автомобілі швидкої допомоги.

У Київській міській військовій адміністрації повідомили, що під час ліквідації пожежі було виявлено труп жінки (орієнтовно 92 роки). У 60-річної жінки, що вижила, медики діагностовані опіки 1−2 ступеня. Пожежу оперативно ліквідували.

Поліція та ДСНС Києва інформації про те, що сталося, поки не дають. Тим часом стало відомо, що напередодні нічної НП в Олександрівській лікарні рятувальникам довелося ліквідувати пожежу в іншій київській міській клінічній лікарні — № 8 на вул. Кондратюка. Там спалах відбувся в кабінеті МРТ.

Нагадаємо, у грудні 2021 року охоронець Олександрівської лікарні виявив невмотивовану агресію щодо водія автомобіля, який в'їхав на територію лікувального закладу — напав на нього з металевою палицею і зламав руку. Приводом нібито став «незаконний» в'їзд автомобіля (при цьому інші авто безперешкодно прямували повз).

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