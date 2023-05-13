«Ідеальна температура»: синоптики пообіцяли українцям теплі вихідні, але місцями задощить

Субота та неділя в Україні очікуються теплими, протягом дня стовпчики термометрів покажуть +17+24 градуси. Заморозків не буде, пообіцяла синоптик Наталія Діденко.

Трохи свіжіше 13 травня буде на заході країни, де очікується +13+17 градусів (виняток становитимуть Волинь та Рівненська область).

Синоптична карта на 13 травня

Дощі будуть короткочасними, місцями пройдуть на заході, півночі та в центральній частині України. На сході та півдні — без опадів. У неділю ймовірність дощів ще менша, невеликі опади можливі на сході, а також у Вінницькій та Житомирській областях.

У Києві протягом 13−14 травня максимальна температура повітря становитиме +20+22 градуси. Дощів у столиці у вихідні не передбачається.

Тим часом синоптик Ігор Кібальчич докладно спрогнозував погоду на неділю, 14 травня.

Так, у західних областях температура повітря вночі становитиме +3-+8 °С, вдень +20-+25 °С, у північних регіонах вночі очікується +4-+9 °С, а вдень +21-+26 °С. У центрі України мінлива хмарність, без істотних опадів, а температура повітря вдень становитиме +20−25 °С.

У південній частині країни — без істотних опадів, зазначає синоптик, лише у Криму вдень пройде невеликий дощ, подекуди з грозою. Вітер змінних напрямків, 3−8 м/с. Температура повітря вночі — +6−11°С, вдень — +20−25°С.

А на Сході, зокрема у зоні найактивніших бойових дій, у неділю вдень можливий невеликий дощ із грозою. Вітер північний, 5−10 м/с. Температура повітря вночі +7…+12°С, проте вдень — +20-+25°С.

Нагадаємо, раніше Ігор Кібальчич прогнозував, що травень 2023 року в Україні буде прохолодним, а подекуди — холодним. Середньомісячна температура очікується на 1 — 3 °C нижче за кліматичну норму; у західних областях та в Криму близько до норми. Найхолодніші дні прогнозуються з 5 до 15 травня. Кількість опадів загалом за місяць коливатиметься у норми, місцями вони можуть випасти і більше за норму на 20−50%.

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