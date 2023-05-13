Дві категорії українців можуть отримати екстрену матеріальну допомогу від Естонії: кого це стосується

Крім традиційної фінансової допомоги, внутрішньо переміщені особи в Україні можуть претендувати і на отримання матеріальної допомоги в екстреному (швидкому) форматі. Такий проект реалізує Естонська рада у справах біженців.

У той же час претендувати на екстрене отримання коштів можуть лише дві категорії громадян:

які мають онкологічне захворювання та потребують негайного проведення хірургічної операції (один або більше членів домогосподарства);

які отримали поранення через бойові дії і які потребують невідкладного лікування (один або більше членів домогосподарства).

Щоб отримати грошову допомогу, необхідно заповнити онлайн-форму та завантажити медичні документи, що підтверджують факт онкологічного захворювання чи поранення, та паспорт (або інший документ для ідентифікації особи).

Після перевірки даних із людьми, які подали заявку на виплати, зв'яжуться протягом п'яти днів, зазначає видання На пенсії.

Нагадаємо, раніше Естонська рада у справах біженців запустила спільну із Запорізьким благодійним фондом «Єдність за майбутнє» програму надання багатоцільової матеріальної допомоги для підтримки українців, які постраждали від війни.

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