Новий виконавець ролі Джеймса Бонда: букмекери визначили фаворита

Британські букмекери зненацька різко змінили ставки на акторів, які претендують стати новим Джеймсом Бондом. Як уже повідомляли «ФАКТИ», Деніел Крейг, зігравши агента 007 у п'яти фільмах, твердо вирішив розпрощатися з цією роллю. Продюсери бондіани намагаються знайти ідеального кандидата замість нього.

Довгий час таким вважався Ідріс Ельба, але актор, за чутками, відмовився, і переговори з ним було припинено. Основними претендентами західні ЗМІ, ґрунтуючись на ставках букмекерів, називали Генрі Кавілла, Реге-Жана Пейджа, Тома Харді, Джеймса Нортона та Чиветела Еджіофора.

І раптом 12 травня цю славну п'ятірку залишив далеко позаду новий претендент — британський актор Аарон Тейлор-Джонсон. До речі, він є наймолодшим з усіх кандидатів. 13 червня йому виповнюється 33 роки.

Аарон відомий за фільмами «Месники: Ера Альтрона» (зіграв П'єтро Максимофф на прізвисько Ртуть), «Анна Кареніна» (Вронський), «Стати Джоном Ленноном» (Леннон).

Цього року очікується прем'єра нового супербойовика «Крейвен-мисливець» за черговою серією коміксів Marvel. Тейлор-Джонсон отримав у картині головну роль. Він грає лиходія Крейвена, який є одним із найнебезпечніших ворогів Людини-павука.

Тейлор-Джонсон у ролі Крейвена-мисливця (на знімальному майданчику)

У 2017 році Аарон отримав премію «Золотий глобус» як найкращий актор другого плану за роль у фільмі «Під покровом ночі».

Букмекери пронюхали, що Тейлор-Джонсон успішно пройшов проби на студії Pinewood Studios і справив незабутнє враження на головну продюсерку бондіани Барбару Брокколі. У результаті ставки на Аарона приймаються з 12 травня у співвідношенні два до одного. Іншими словами, букмекери впевнені в тому, що нового виконавця ролі агента 007 фактично визначено.

Для порівняння ставки на Генрі Кавілла приймають три до одного, на Джеймса Нортона — п'ять до двох, на Тома Харді — сім до одного.

Тейлор Джонсон вважається новим секс-символом британського кіно. На початку цього року актор став новим «обличчям» чоловічої білизни від Calvin Klein.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про поповнення у сімействі знаменитого американського актора 79-річного Роберта де Ніро — у нього народилася сьома дитина.

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