Люблю тебе, мамо! Зворушливі привітання з Днем матері

У другу неділю травня Україна та більшість країн світу відзначають День матері. Встановити це свято запропонувала американка Анна Джервіс ще на початку 20 століття. У нашій країні свято започаткували указом президента у 1999 році.

Мама — сама дорога людина для кожного з нас. Як саме привітати своїх мам, кожен вирішує сам. Важливо лише, щоб діти не забували жінку, яка подарувала їм життя. Не забувайте своїх рідних, даруйте їм свою любов та увагу.



«ФАКТИ» зробили підбірку теплих привітань з Днем матері у віршах та прозі.

Найдобріша, найкраща матусю рідненька!

В цей день ми вклоняємось дуже низенько.

За сонечко ясне, за серце прекрасне,

За те, що добром зігріваєте нас,

За те, що в щасливу і скрутну хвилину

Ми можемо всі прихилитись до вас.

Хай вас обминають невдачі та грози,

Нехай лиш від сміху з'являються сльози,

Міцного здоров'я з роси й води,

Бадьорість та настрій хай будуть завжди!

Мамо, не можу я слів підібрати,

Щоб, моя люба, тебе привітати,

Довго живи, не хворій, будь весела,

Хай лине щастя, неначе джерела,

Перед тобою, матусю, вклоняюсь,

Все буде добре, завжди сподіваюсь!

Мамо! Дай руки твої поцілую

І пригорну я тебе до грудей…

Я так люблю тебе, мамо й ціную,

Ти найрідніша для мене з людей!

Щиро з Днем матері я привітаю,

Ніжність свою тобі щедро віддам!

Щастя й здоров’я тобі побажаю,

Ти найдобріша у світі із мам!



Вітаю усіх матусь з Днем матері! Бажаю, щоб радість материнства приносила легкість в душу, а гармонію — в серце! Ви ангели-хранителі, радники і найрідніші в світі для мільйонів діток! Нехай ваші руки завжди будуть у теплі, плечі оточує турбота і любов. Добра вам, любові і щастя!

Дорога матуся! Від щирого серця вітаю тебе з Днем матері! Дякую за все, що ти для мене зробила! Твоя підтримка, розуміння, доброта і любов дуже допомогли мені в житті. Бажаю тобі залишатися такою ж красивою і стильною, цілеспрямованої і успішною, щасливою і життєрадісною. Нехай удача тобі завжди посміхається!

Моя дорога і улюблена матуся, спасибі тобі за твої любов, турботу і виховання! Я дуже ціную тебе і твою доброту, ти — мій світ, який наповнює мене зсередини вірою в себе і новими силами! Я бажаю тобі міцного здоров’я, удачі у всьому і багато щастя! Залишайся такою ж красивою і життєрадісною!

***Мамочка, спасибі тобі моя рідна, за все! Тільки сама ставши мамою, розумієш всю біль і радість, труднощі і щастя своїх крихіток! Скільки б мені не було років, дуже хочеться стати маленькою, і посидіти у тебе на колінах, притиснутися і тихо сказати «Я люблю тебе, моя рідна!»

***Хочу привітати тебе, моя кохана, з днем матері! Мамо, дякую тобі за все. Нехай негаразди обходять тебе стороною, в родині завжди панує спокій і порядок, а ти продовжуй залишатися такою ж прекрасною і красивою. Достатку, благополуччя, уваги, сил, турботи і океани тепла і любові. Ще раз зі святом!

Щодо погоди, то вона цього дня сонячна, тепла та лагідна, як посмішка матері.

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