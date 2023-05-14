Торнадо у червні та спека у липні: якою буде погода найближчими місяцями

Як і обіцяли синоптики, вихідні принесли українцям тепло.

«У наступні три доби опадів не очікується, лише місцями пройдуть невеликі короткочасні дощі з грозою» — вважають в Укргідрометцентрі.

Температура вночі 6−13° тепла, вдень 18−23°, завтра на Закарпатті та Прикарпатті, в понеділок у західних областях 14−19°; в Карпатах вночі 0−5° тепла, вдень 7−12°.

До кінця травня по всій Україні нарешті встановиться мало дощова та дуже комфортна погода, прогнозує народний синоптик Станіслав Щедрін.

За його прогнозом, до кінця весни буде всього лише два «дощові» періоди — з 15 по 18 травня та в кінці місяця. При цьому стовпчики термометрів в день не опускатимуться нижче 17−25 тепла.

«Щодо червня, то перша десятиденка місяця по всій Україні пройде з доволі дощовою погодою, і навіть з небезпечними явищами, такими як потужні грози, дуже сильні зливи, шквали, град, а у виняткових районах навіть можливі торнадо, а вже з початку другої декади червня, погода покращиться та стабілізується, і буде знов теплою іноді навіть спекотною та мало дощовою, яка триматиметься до самого кінця місяця», — вважає Щедрін.

Липень буде доволі з приємною погодою, без «температурних гойдалок», а температурний режим буде у межах від +26…+29 та до +30…+33 градусів, з періодичними зливами з грозами.

Тож вже настав час активних робіт на дачах та городах. Розсаду можна виносити з теплиць на свіже повітря, щоб вона адаптувалась, а потім скоріше прижилася у ґрунті. Перед цим їй варто черговий раз дати підживлення для активного зав'язування плодів.

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