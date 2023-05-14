Під прицілом — носії «Калібрів»: як вплине на фронт постачання Україні ракет Storm Shadow

Кілька днів тому Великобританія офіційно підтвердила, що передала Україні крилаті ракети великої дальності Storm Shadow. Завдяки новому потенціалу українські війська отримали можливість завдавати високоточних ударів углиб окупованої території.

Під прицілом тепер опинилися російські склади боєприпасів, командні пункти та інші важливі об'єкти ворога, які раніше були недосяжні для ЗСУ. Про це заявив науковий співробітник Atlantic Council, видавець журналів Business Ukraine та Lviv Today Пітер Дікінсон, повідомляє видання NV.

За словами експерта, під потенційним ударом ракет Storm Shadow можуть опинитися, зокрема, кораблі Чорноморського флоту рф, які базуються у тимчасово окупованому Криму.

Дікінсон підкреслив, що раніше російський флот перебував поза досяжністю більшості українських озброєнь, однак із отриманням ракет Storm Shadow ситуація змінилася.

Науковий співробітник Atlantic Council зазначив, що Британія прийняла рішення про передачу Storm Shadow після того, як країна-агресор продовжила вчиняти воєнні злочини шляхом завдання ракетних ударів по цивільній інфраструктурі України. А кораблі Чорноморського флоту рф, озброєні крилатими ракетами «Калібр», відіграли ключову роль у бомбардуваннях України.

Також аналітик упевнений, що рішення Великобританії підштовхне інші країни Заходу до передачі Україні зброї великої дальності. Дікінсон наголосив, що до цього часу США та інші союзники України не бажали постачати країні ракети далекого радіусу дії. Такі рішення на Заході аргументували тим, що це може спричинити небезпечну ескалацію конфлікту. Однак міністр оборони Великої Британії Бен Уоллес заявив протилежне. Він зазначив, що рішення про передачу ракет Storm Shadow було вивіреним та пропорційним ескалації з боку рф.

Відзначимо, що з отриманням на озброєння далекобійних ракет Storm Shadow Сили оборони України набули нового ударного потенціалу великої дальності напередодні довгоочікуваного контрнаступу проти російських військ.

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