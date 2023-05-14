Частина українців можуть отримати 6 660 гривень від Міжнародної організації з міграції: що потрібно

Мешканці міста Нікополь, яке постійно страждає від обстрілів російських окупантів, можуть отримати допомогу від Міжнародної організації з міграції.

Допомога становить 6 660 гривень на 1 людину, підтвердили в організації.

Отримати фінансову допомогу можуть:

- родини з дітьми (від 2 і більше дітей)

- жінки, які наразі знаходяться у відпустці по догляду за дитиною віком до 3х років

- жінки, які отримують допомогу у зв’язку з вагітністю та пологами

- одинока мати або батько, які отримують допомогу на дітей

- люди, чиє житло зазнало значних ушкоджень через обстріли

- люди похилого віку (від 65 років)

- люди з інвалідністю.

Для отримання фінансової підтримки громадяни мають бути зареєстровані та мешкати у Нікополі. Також, обовʼязковою умовою є те, що вони не отримували грошову допомогу від будь-якої благодійної організації протягом останніх 3 місяців.

Для того, щоб отримати допомогу, потрібно особисто звернутися до організації за наступними адресами у м. Нікополь — вул. Патріотів України, буд. 94 (КЗ «Нікопольський культурно-дозвіллєвий центр»), просп. Трубників, буд. 48 (стадіон «Металург» ім. О.І. Куценка), вул. Микитина, буд. 3 (Філія № 1 «Оберіг» КЗ «НКДЦ»).

Графік роботи: з понеділка по пʼятницю, з 8:30 до 16:00. Контактний номер телефону: +38 (095) 199 67 57

При собі потрібно мати оригінали наступних документів:

- паспорт або ID картка

- індивідуальний податковий номер (РНОКПП)

- оригінали документів, що посвідчують пільговий статус

- свідоцтво про народження дитини

- відповідний акт обстеження пошкодженого майна.

Грошова допомога становить 6 660 грн на 3 місяці, з розрахунку 2 220 грн на місяць на 1 члена родини.

Рішення про виплату допомоги або про відмову у її наданні, приймається Міжнародною організацією з міграції близько 3-х тижнів з моменту реєстрації.

Раніше «ФАКТИ» розповідали, як українцям отримати гуманітарну допомогу від австрійської організації Hilfswerk International.



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