Частина українців можуть отримати 6 660 гривень від Міжнародної організації з міграції: що потрібно
Мешканці міста Нікополь, яке постійно страждає від обстрілів російських окупантів, можуть отримати допомогу від Міжнародної організації з міграції.
Допомога становить 6 660 гривень на 1 людину, підтвердили в організації.
Отримати фінансову допомогу можуть:
- родини з дітьми (від 2 і більше дітей)
- жінки, які наразі знаходяться у відпустці по догляду за дитиною віком до 3х років
- жінки, які отримують допомогу у зв’язку з вагітністю та пологами
- одинока мати або батько, які отримують допомогу на дітей
- люди, чиє житло зазнало значних ушкоджень через обстріли
- люди похилого віку (від 65 років)
- люди з інвалідністю.
Для отримання фінансової підтримки громадяни мають бути зареєстровані та мешкати у Нікополі. Також, обовʼязковою умовою є те, що вони не отримували грошову допомогу від будь-якої благодійної організації протягом останніх 3 місяців.
Для того, щоб отримати допомогу, потрібно особисто звернутися до організації за наступними адресами у м. Нікополь — вул. Патріотів України, буд. 94 (КЗ «Нікопольський культурно-дозвіллєвий центр»), просп. Трубників, буд. 48 (стадіон «Металург» ім. О.І. Куценка), вул. Микитина, буд. 3 (Філія № 1 «Оберіг» КЗ «НКДЦ»).
Графік роботи: з понеділка по пʼятницю, з 8:30 до 16:00. Контактний номер телефону: +38 (095) 199 67 57
При собі потрібно мати оригінали наступних документів:
- паспорт або ID картка
- індивідуальний податковий номер (РНОКПП)
- оригінали документів, що посвідчують пільговий статус
- свідоцтво про народження дитини
- відповідний акт обстеження пошкодженого майна.
Грошова допомога становить 6 660 грн на 3 місяці, з розрахунку 2 220 грн на місяць на 1 члена родини.
Рішення про виплату допомоги або про відмову у її наданні, приймається Міжнародною організацією з міграції близько 3-х тижнів з моменту реєстрації.
Раніше «ФАКТИ» розповідали, як українцям отримати гуманітарну допомогу від австрійської організації Hilfswerk International.
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