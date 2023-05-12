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Події

Гатили з важкої артилерії: ворог 4 рази за ніч обстрілював Дніпропетровщину

9:29 12 травня 2023
Зруйнований будинок

Ворог у черговий раз завдав ударів по Дніпропетровщині — у ніч проти п`ятниці, 12 травня, в області зафіксували чотири обстріли.

«Росiйська армiя цiлила по Нікопольському району. Під ударом був сам Нiкополь, а ще Червоногригорівська та Марганецька громади. Ворог гатив з важкої артилерiї. Загиблих та постраждалих немає. Iнформацiя щодо наслiдкiв уточнюється. Мiсця прильотів обстежують рятувальники», — повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

А голова облради Микола Лукашук показав наслідки ворожих обстрілів. За його інформацією, напередодні ввечорі рашисти завдали удару по Мирівській громаді. Там була знищена господарська споруда, а ще 7 пошкоджено.

Фото зі сторінки Миколи Лукашука

Фото зі сторінки Миколи Лукашука

Фото зі сторінки Миколи Лукашука

«Понівечено медзаклад, адмінбудівлю, 11 приватних будинків. Зачепило мікроавтобус, легкове авто, газогони, електромережі. Люди неушкоджені», — додав Лукашук.

Напередодні рашисти завдали 6 ракетних ударів, зокрема, по містах Слов'янськ, Костянтинівка та Запоріжжя. Також під ударами ворога опинився Торецьк.

Фото зі сторінки Миколи Лукашука

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