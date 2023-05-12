Українці можуть отримати гуманітарну допомогу від австрійської організації: як подати заявку

З початку широкомасштабного вторгнення рф в Україну найбільш вразливі верстви населення мають змогу отримувати гуманітарну допомогу, у тому числі й від іноземних організацій.

Так, зареєстрована в Австрії неурядова неприбуткова організація Hilfswerk International (HWI) разом з партнерською організацією ГО «СТАН» впровадили програму «Комплексна гуманітарна допомога постраждалим переселенцям та найбільш вразливим категоріям населення України».

Партнери відкрили пункти надання гуманітарної і освітньої підтримки — Help Point. Вони працюють як гуманітарні центри за принципом «єдиного вікна», де люди можуть отримати необхідні послуги.

Наразі Help Point працюють у Івано-Франківську, Покрові (Дніпропетровська область) та Валках (Харківська область).

Допомогу надають у вигляді продуктових та гігієнічних наборів (для дітей та дорослих), психологічної та соціальної підтримки.

Хто може отримати допомогу:

переселенці (ВПО);

люди з інвалідністю;

багатодітна родина;

одинока мати або батько;

родина, в якій є люди з інвалідністю;

члени родини учасників бойових дій (УБД) тощо.

Для отримання допомоги потрібно зареєструватися онлайн заповнивши відповідну заявку за посиланнями:

Help Point у Івано-Франківську. Телеграм-канал організації — https://t.me/+qmJDpNrvYLQwOTky.

Help Point у місті Покров (Дніпропетровська область). Щоб взяти участь в освітніх та психологічних заходів потрібно заповнити та надіслати анкету. Телеграм-канал організації — https://t.me/helppointpokrov.

Help Point у м. Валки. Телеграм-канал організації — https://t.me/hum_aid_Valky/3196, сторінка організації у Facebook.

Нагадаємо, що переселенці, які нещодавно приїхали до Одеси, мають змогу отримати грошову допомогу — по 6600 гривень.

Фото Pixabay

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