«Ніщо так не лікує, як музика»: український артист презентував новий трек, який заряджений підіймати настрій

За словами співака Олега Фідельського, ідея створення пісні «Гей, дана, гей» виникла доволі давно. А ще йому хотілося написати щось про наші гори та про їхню магічну силу.

«Війна, яка прийшла на нашу землю, дала нам можливість по-іншому відчувати та пишатися тим, що ти — українець, — поділився Олег Фідельський. — Те, як ЗСУ дає гідний відпір ворогу, стимулювало мене до написання нової пісні. Наші гори, полонини та природа прирівнюються до сили, мужності та відважності наших хлопців. Хотілося б охопити весь період часу від спокійного мирного життя, захоплення та симпатії, до моменту, як в наш дім постукала біда. Клятий ворог, який перетнув кордон Славної Держави, у страшному сні не очікував такий відпір та тиск наших ЗСУ. Об’єднаність, згуртованість наших українців взагалі поклала його на лопатки. Це дійсно велична, світла та міцна родина, яку не злякає темрява».

Відомо, що участь у створені пісні «Гей, дана, гей» брала та сама команда людей, однодумців, з якими Олег вже понад рік тісно співпрацює.

«На мою думку, саме зараз потрібно людей чимось підтримати, підбадьорити, і ніщо так не лікує, як музика та гарна українська пісня. Далі буде наша перемога, це однозначно, тому і пісня така підбадьорлива, рішуча та переможна. Не сумнівайтеся, і скоро ви побачите, як наші козаки будуть проганяти ворога, який наробив нам стільки біди. Все буде Україна! Ми переможемо. Безмежна вдячність та низький уклін всім, хто захищав і захищає нашу неньку Україну від окупанта. Слава Героям! Слава Україні!» — додає Олег.

Раніше український виконавець Дмитро Монатік розповів про сімейну драму.

25

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram