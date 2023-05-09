«Мої бабуся та дідусь були глухими»: Дмитро Монатік розповів про сімейну драму

Популярний співак Дмитро Монатік, який нещодавно звернувся до окупантів після ракетного удару по Дніпру, продовжує проводити благодійні концерти, збираючи допомогу ЗСУ. У програмі «Тихий вечір з Оленою Кравець» Дмитро зізнався, що пережив, як і мільйони українців неймовірно складний рік.

«Це був найскладніший рік для кожного з нас, — сказав Монатік. — Багато труднощів, але і позитивних сплесків теж».

Особисто для співака найважчим моментом стала тривала розлука з сім’єю. Нагадаємо, дружина з двома синами артиста довгий час знаходились в Іспанії.

«Саме сім’я дає сили триматися і творити далі, — зізнався Дмитро. — Я впевнений, що саме зараз наша сила прокинулася. Про це тепер знає весь світ. І ми ні в якому разі не можемо собі дозволити це загубити. Бути разом і підтримувати один одного, тому що сила це тоді, коли ми всі єдині».

Зараз Дмитро Монатік бере участь у зйомках документального проєкту «Ким я хочу бути?» — про людей, котрі змінюють власне життя на шляху до здійснення мрій. Одна з героїнь займається сурдоперекладом українських пісень. Артист зізнався, що тема перекладу жестовою мовою для нього дуже близька, тому що в його бабусі та дідуся по маминій лінії були порушення слуху.

«Мої бабуся та дідусь були глухими, — розповів Дмитро. — Я весь час спостерігав за ними, дивувався їх внутрішньому світу. І від того ще більше слухав музику. Слухав за трьох, виходить. Я б дуже хотів, щоб люди розуміли хоча б текст і ритміку, якщо вони не можуть почути пісню».

«ФАКТИ» писали, що співачка Злата Огнєвіч відгуляла на чоловічому весіллі учасника «Холостячки».

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