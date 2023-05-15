Відомий боєць ММА загинув у перестрілці з поліцейськими

Трагічний інцидент стався в одному з бразильських нічних клубів за участю відомого бійця змішаних єдиноборств Мауро Шоле. Нагадаємо, раніше 21-річна висхідна зірка ММА загинула в автокатастрофі.

За інформацією бразильських ЗМІ, 34-річний спортсмен був на вечірці зі своєю дівчиною в одному з нічних клубів Порту-Алегре. Супутниця Мауро посварилася з однією з відвідувачок закладу, і Шоле вирішив вплутатися в конфлікт. Ось тільки невдача — опонентка виявилася з компанії чергових військових поліцейських. Загалом, слово за слово, конфлікт загострився, і боєць спробував вихопити пістолет в одного з поліцейських — ті у відповідь вистрілили у нього (куля поцілила у спину) та його дівчину, яку було поранено в живіт.

Якось Шоле вдалося втекти з нічного клубу. Спливаючи кров'ю, Мауро на високій швидкості не впорався з керуванням свого автомобіля, врізався в іншу машину та помер від вогнепального поранення та отриманих в аварії травм.

Зазначимо, що за свою кар'єру Мауро Шоле здобув 13 перемог та зазнав 9 поразок, у тому числі програвши три останні поєдинки.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що непереможний боєць ММА Таннер Марлоу загинув у перестрілці через жінку.

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