Окупанти б`ються на Куп'янському напрямі відчайдушно, але безуспішно, — Генштаб ЗСУ
Протягом доби противник знов бив по Костянтинівці Донецької області — було завдано два ракетних удари із ЗРК С-300. Також росіяни завдали 38 авіаційних ударів та здійснив більш як 25 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.
Як повідомляють в Генштабі ЗСУ, ворог продовжує зосереджувати основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках — там відбулось 37 бойових зіткнень. В епіцентрі бойових дій і надалі залишаються Бахмут та Мар’їнка.
- На Куп’янському напрямку рашисти не припиняють спроб покращити тактичне положення. Цієї доби ворог вів безуспішні наступальні дії в районі Масютівки, завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Кислівка. Низка населенних пунктів Харківщини та Луганщини зазнала артилерійських та мінометних обстрілів.
- На Лиманському напрямку протягом доби ворог наступальних дій не проводив. Завдав авіаційного удару в районі Спірного та обстрілював населенні пункті з артилерії.
- На Бахмутському напрямку ворог продовжує вести наступальні дії, тривають важкі бої за Бахмут. Протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії у напрямку населеного пункту Іванівське.
- На Авдіївському напрямку противник продовжує знищувати інфраструктуру населених пунктів, завдав авіаційних ударів по Авдіївці, обстріляв Степове, Ласточкине, Авдіївку, Первомайське та Карлівку Донецької області.
- На Мар’їнському напрямку підрозділи Сил оборони відбили численні атаки противника в районі міста Мар’їнка.
- На Шахтарському напрямку протягом доби ворог здійснив обстріли населених пунктів Вугледар, Пречистівка, Новоукраїнка та Шахтарське.
- На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії та завдає авіаудари по Херсонщині.
«Віднедавна на тимчасово захопленій території Запорізької області, особам, які погодились співпрацювати з російськими окупантами, запропоновано зафіксувати у письмовому вигляді відмову від громадянства України та прийняти російське. Тим, хто відмовляється, загарбники погрожують звільненням із робочих місць з подальшим переслідуванням. З метою посилення контролю за населенням, у тимчасово окупованому Криму, оперативними групами МВС та ФСБ рф проводяться рейди по залізничних станціях та автовокзалах. У першу чергу перевірці підлягають кримські татари», — йдеться у вечірньому зведенні Генштаба.
Протягом поточної доби авіація Сил оборони завдала 7 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника, стільки ж — по зенітно-ракетних комплексах рашистів. Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили пункт управління, 2 райони зосередження живої сили, 3 артилерійських підрозділи на вогневій позиції, 2 станції радіоелектронної боротьби, а також склад боєприпасів окупантів.
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Фото Генштабу ЗСУ56
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