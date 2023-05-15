Протягом доби противник знов бив по Костянтинівці Донецької області — було завдано два ракетних удари із ЗРК С-300. Також росіяни завдали 38 авіаційних ударів та здійснив більш як 25 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.



Як повідомляють в Генштабі ЗСУ, ворог продовжує зосереджувати основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках — там відбулось 37 бойових зіткнень. В епіцентрі бойових дій і надалі залишаються Бахмут та Мар’їнка.

На Куп’янському напрямку рашисти не припиняють спроб покращити тактичне положення. Цієї доби ворог вів безуспішні наступальні дії в районі Масютівки, завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Кислівка. Низка населенних пунктів Харківщини та Луганщини зазнала артилерійських та мінометних обстрілів.

На Лиманському напрямку протягом доби ворог наступальних дій не проводив. Завдав авіаційного удару в районі Спірного та обстрілював населенні пункті з артилерії.

На Бахмутському напрямку ворог продовжує вести наступальні дії, тривають важкі бої за Бахмут. Протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії у напрямку населеного пункту Іванівське.

На Авдіївському напрямку противник продовжує знищувати інфраструктуру населених пунктів, завдав авіаційних ударів по Авдіївці, обстріляв Степове, Ласточкине, Авдіївку, Первомайське та Карлівку Донецької області.

На Мар’їнському напрямку підрозділи Сил оборони відбили численні атаки противника в районі міста Мар’їнка.

На Шахтарському напрямку протягом доби ворог здійснив обстріли населених пунктів Вугледар, Пречистівка, Новоукраїнка та Шахтарське.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії та завдає авіаудари по Херсонщині.

«Віднедавна на тимчасово захопленій території Запорізької області, особам, які погодились співпрацювати з російськими окупантами, запропоновано зафіксувати у письмовому вигляді відмову від громадянства України та прийняти російське. Тим, хто відмовляється, загарбники погрожують звільненням із робочих місць з подальшим переслідуванням. З метою посилення контролю за населенням, у тимчасово окупованому Криму, оперативними групами МВС та ФСБ рф проводяться рейди по залізничних станціях та автовокзалах. У першу чергу перевірці підлягають кримські татари», — йдеться у вечірньому зведенні Генштаба.

Протягом поточної доби авіація Сил оборони завдала 7 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника, стільки ж — по зенітно-ракетних комплексах рашистів. Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили пункт управління, 2 райони зосередження живої сили, 3 артилерійських підрозділи на вогневій позиції, 2 станції радіоелектронної боротьби, а також склад боєприпасів окупантів.

Ексклюзивний матеріал «Росіяни кинули в нас бомбу, але ударною хвилею зносить саме їх», — речник InformNapalm Михайло Макарук" читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото Генштабу ЗСУ

56

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram