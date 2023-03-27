Взяв хабар і «сяде» на 8 з половиною років: на Київщині засудили голову Баришівського райсуду

Вищий антикорупційний суд виніс вирок голові Баришівського райсуду (Київська область) Олександру Лисюку, якого затримали на хабарі у 2,5 тис. доларів. Про це повідомили у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.

Судді було висунуто обвинувачення за частиною 4 статті 368 Кримінального кодексу України («Ухвалення рішень у цивільних справах в інтересах третіх осіб»).

ВАКС виніс вирок — 8 років і 6 місяців позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади в органах держвлади строком на 3 роки, з конфіскацією всього належного на праві власності майна.

Нагадаємо, минулого року було запроваджено запобіжний захід і для судді Північного апеляційного господарського суду Володимира Куксова, якого підозрюють у виправдовуванні російської агресії та звірств окупантів.

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