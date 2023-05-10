«Зливала» дані ворогу й видавала фашистам патріотів: у Запоріжжі арештували очільницю Полтавського райсуду

Жовтневий районний суд м. Запоріжжя обрав запобіжний захід голові Полтавського районного суду, яка підозрюється у державній зраді.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.



За даними слідства, навесні 2022 року суддя з Бердянська, нехтуючи присягою українському народові, розпочала активно співпрацювати зі спецслужбами та представниками росії на тимчасово окупованій території Бердянського району.

На виконання завдання кураторів жінка здійснювала збір та передачу даних щодо переміщення українських військових на території Донецької області.

Також вона забезпечувала ворога інформацією щодо проукраїнськи налаштованих працівників правосуддя. Надавала окупантам допомогу у формуванні штату так званого підрозділу «министерства чрезвычайных ситуаций россии».

Через деякий час підозрювана виїхала на постійне проживання до Полтави, де очолила Полтавський районний суд.

У травні 2023 року за процесуального керівництва Запорізької обласної прокуратури її незаконні дії було викрито.

Зрадниці повідомили про підозру. Підозрюваній обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Слідство у кримінальному провадженні ще триває, його здійснюють слідчі Управління СБУ в Запорізькій області, зазначили в Офісі.

«ФАКТИ» неодноразово писали про факти затримання зрадників, які пішли на співпрацю з російськими окупантами.



Нагадаємо, днями ексголова Дніпропетровської обласної ради Святослав Олійник, який у лютому 2022 року втік з України, розмістив у соцмережі малюнок з голубом миру, закликав миритися з рф й врахувати її інтереси.

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